Mehr Ersparnis bei gezieltem Kauf von Angeboten

Bei anderen Ketten fällt der Vorteil der Apps laut Smhaggle geringer aus. Die Drogerie dm kommt auf 1,68 Prozent, Lidl Plus auf 1,6 Prozent, Edeka auf 1,59 Prozent und Rossmann auf 1,32 Prozent. Noch weniger sind es bei Rewe Bonus (0,82) und Penny (0,75 Prozent). Bei dem Multipartner-Programm Payback, an dem unter anderem Edeka, Netto und dm teilnehmen, liegt die Ersparnis für Verbraucher bei 1,38 Prozent.

Die Preise von Grundnahrungsmitteln sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Aldi und Lidl haben nun angekündigt die Preise dauerhaft zu senken.

In den Apps gehen Kunden und Händler ein Tauschgeschäft ein: Angemeldeten Nutzen winken exklusive Vorteile. Die Unternehmen erhalten dafür - im besten Fall - treuere Kunden und deren Daten. Die helfen ihnen zu verstehen, was die Käufer wollen.

Pia Osterhaus geht den raffinierten Verkaufsmethoden der Supermärkte auf den Grund. Mit welchen Tricks wird dort gearbeitet, und warum fallen wir immer wieder darauf herein?

Kritik an Übermittlung persönlicher Daten

Fast jeder Vierte nutzt die Apps demnach nicht und will dies auch künftig nicht. Am häufigsten kritisiert wird, dass persönliche Daten übermittelt werden. Das geben 39 Prozent der Befragten an. Fast ebenso viele stört, dass das Kaufverhalten analysiert wird (38 Prozent). Uneinigkeit besteht darüber, dass nur registrierte Kunden Rabatte erhalten. 41 Prozent finden das gut, 40 Prozent nicht.