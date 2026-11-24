Große Auszeichnung für eine ZDF/BBC-Koproduktion: "Die Vogelscheuchenhochzeit" gewinnt einen Emmy Award in der Kategorie Kinderanimation. Im Dezember startet der Film im ZDF.

Betti und Herbert von Stroh feiern einen internationalen Erfolg: Die ZDF/BBC-Produktion "Die Vogelscheuchenhochzeit" wird in New York mit einem Emmy ausgezeichnet. Quelle: ZDF | (c) Magic Light Pictures Limited 2025

Die ZDF/BBC-Koproduktion "Die Vogelscheuchenhochzeit" wurde bei den 54. International Emmy Awards in New York City am Montagabend, 23. November 2026, mit einem Award in der Kategorie Kids: Animation ausgezeichnet.

Erfolgs-Duo Donaldson und Scheffler lieferten die Geschichte

"Die Vogelscheuchenhochzeit" (Originaltitel: "The Scarecrows' Wedding") erzählt die warmherzige Geschichte von Betti von Binsen und Herbert von Stroh, die sich auf ihre Hochzeit vorbereiten. Das Animationsspecial für die ganze Familie nach dem gleichnamigen, bekannten Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler wurde von Magic Light Pictures adaptiert, produziert von Barney Goodland und Michael Rose in Koproduktion mit dem ZDF und der BBC.

Mehr als 20 Jahre nach dem „Grüffelokind“ erscheint ein neues Grüffelo-Abenteuer: In „Die Grüffelo-Oma“ bekommt die Monsterfamilie Besuch. Auch Maus, Fuchs, Eule und Schlange sind dabei. 24.09.2026 | 2:03 min

Der Film setzt die Reihe von "Grüffelo", "Zogg", "Die Schnetts und die Schmoos", "Tommi Tatze" sowie "Flunkerfisch" fort. In der deutschen Fassung leihen Yvonne Catterfeld, Richy Müller und Sonja Gerhardt den Figuren ihre Stimmen. Verantwortliche Redakteurin ist Nicole Keeb. "Die Vogelscheuchenhochzeit" läuft ab Donnerstag, 17. Dezember 2026, um 10.00 Uhr im ZDF-Streaming und am Donnerstag, 24. Dezember 2026, um 7.20 Uhr im ZDF.

Der International Emmy Award, ein von der International Academy of Television Arts & Sciences verliehener Fernsehpreis im Rahmen der Emmy Awards, kürt alljährlich die besten außerhalb der USA produzierten und ausgestrahlten Fernsehsendungen.