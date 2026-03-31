Welle verschwand im Herbst:Münchner Eisbachwelle soll im Sommer zurückkommen
Seit mehreren Monaten ist die Münchner Eisbachwelle für Surfer nicht nutzbar. Das soll sich bald ändern, wie der künftige Rathaus-Chef Krause nun bekannt gibt.
Spätestens zum Start in die Sommerferien soll die Münchner Eisbachwelle zum Surfen freigegeben werden. Das stellte der designierte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) in einem Interview im Sender "Radio Gong 96,3" in Aussicht.
Die Welle verschwand im vergangenen Herbst und hat sich seitdem nicht mehr stabil aufgebaut. Es gab inzwischen mehrere Versuche, sie wieder verlässlich surfbar zu machen. Seit Februar ist das Surfen per Allgemeinverfügung verboten.
Surferin kam im vergangenen Jahr ums Leben
Im April 2025 war an dem bei Touristen und Wassersportlern aus aller Welt beliebten Ort eine 33 Jahre alte Surferin ums Leben gekommen. Danach war die Welle vorübergehend gesperrt worden.
Krause unterstrich in dem Interview, dass die Verzögerung der Freigabe vor allem sicherheitsbedingt sei. So ein Unfall dürfe sich nicht wiederholen.
Stadt im Austausch mit der Surfer-Community
Unklar ist, wie die Welle reaktiviert werden soll. Die Stadt befinde sich "in einem guten Austausch" mit der Surfer-Community, um eine sichere und gemeinsam getragene Lösung für die Wiedereröffnung zu entwickeln, so Krause.
Auf dpa-Nachfrage teilte der künftige Rathaus-Chef mit, dass auch Experten aus dem Universitäts-Bereich in die Gespräche involviert seien.
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