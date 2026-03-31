Münchner Eisbachwelle soll im Sommer zurückkommen

Seit mehreren Monaten ist die Münchner Eisbachwelle für Surfer nicht nutzbar. Das soll sich bald ändern, wie der künftige Rathaus-Chef Krause nun bekannt gibt.

Die Eisbachwelle im Englischen Garten soll bis August wieder surfbar sein, kündigt der künftige Oberbürgermeister an. Die Welle verschwand im Herbst, bisher ist sie nicht zuverlässig vorhanden. 31.03.2026 | 0:22 min

Spätestens zum Start in die Sommerferien soll die Münchner Eisbachwelle zum Surfen freigegeben werden. Das stellte der designierte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) in einem Interview im Sender "Radio Gong 96,3" in Aussicht.

Die Welle verschwand im vergangenen Herbst und hat sich seitdem nicht mehr stabil aufgebaut. Es gab inzwischen mehrere Versuche, sie wieder verlässlich surfbar zu machen. Seit Februar ist das Surfen per Allgemeinverfügung verboten.

Die Eisbachwelle galt als Surferhotspot, Publikumsmagnet und Social-Media-Phänomen, bis sie vor einigen Monaten abebbte. Seitdem wird versucht, die Attraktion wiederzubeleben, mit mäßigem Erfolg. 11.01.2026 | 6:11 min

Surferin kam im vergangenen Jahr ums Leben

Im April 2025 war an dem bei Touristen und Wassersportlern aus aller Welt beliebten Ort eine 33 Jahre alte Surferin ums Leben gekommen. Danach war die Welle vorübergehend gesperrt worden.

Krause unterstrich in dem Interview, dass die Verzögerung der Freigabe vor allem sicherheitsbedingt sei. So ein Unfall dürfe sich nicht wiederholen.

Eine Surferin kam in Folge eines Unfalls an der Eisbachwelle in München ums Leben. Demnach hat sich die Sicherheitsleine am Grund des Eisbachs verhakt, zur Ursache wir nun ermittelt. 25.04.2025 | 1:38 min

Stadt im Austausch mit der Surfer-Community

Unklar ist, wie die Welle reaktiviert werden soll. Die Stadt befinde sich "in einem guten Austausch" mit der Surfer-Community, um eine sichere und gemeinsam getragene Lösung für die Wiedereröffnung zu entwickeln, so Krause.

Die Eisbachwelle ist Ausdruck des entspannten Lebensgefühls unserer Stadt und ein echtes Wahrzeichen. Mein Ziel ist, dass das Surfen bald wieder möglich ist, spätestens bis zum Sommer. „ Dominik Krause, künftiger Oberbürgermeister von München

Auf dpa-Nachfrage teilte der künftige Rathaus-Chef mit, dass auch Experten aus dem Universitäts-Bereich in die Gespräche involviert seien.

Quelle: dpa