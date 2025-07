Hochhaus "Weißer Riese" in Duisburg gesprengt

300 Kilo Sprengstoff für 63 Meter Hochhaus: In einem Duisburger Brennpunktviertel ist am Sonntag ein ehemaliger Wohnblock gesprengt worden. Die monatelang vorbereitete Sprengung verlief erfolgreich, wie die Stadt mitteilte.

Das Hochhaus im Stadtteil Hochheide war eines von ursprünglich sechs Hochhäusern, die auch als sogenannte Weiße Riesen bekannt sind. In den vergangenen Jahren waren bereits zwei "Weiße Riesen" gesprengt worden.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Hochhaus in Duisburg seit fünf Jahren unbewohnt

Schaulustige stehen am Straßenrand, um sich die Sprengung des Hochhauses anzuschauen.

Lezte Sprengung im Wohnpark

In direkter Nachbarschaft zu dem gesprengten Block steht ein weiterer "Weißer Riese", der in den vergangenen Jahren als "Problemhochhaus" immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Medien berichteten über Vermüllung, Verwahrlosung und Gewaltkriminalität. Für Aufsehen sorgten auch Berichte, nach denen die Paketzustellung in das Haus zeitweise eingestellt worden war - infolge von Angriffen auf Paketboten.