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Straßenbahnen in Düsseldorf kollidieren - viele Verletzte

Polizei ermittelt zur Ursache:Straßenbahnen in Düsseldorf kollidieren - viele Verletzte

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Beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in Düsseldorf sind 28 Menschen verletzt worden. Warum die Bahnen kollidierten, ist noch unklar. Nun ermittelt die Polizei.

Eine beschädigte Straßenbahn steht an der Unfallstelle am 23.05.2026 in Düsseldorf.

In Düsseldorf sind zwei Straßenbahnen frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden 28 Menschen verletzt. Die Unfallursache ist bislang unklar.

23.05.2026 | 0:27 min

Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen in Düsseldorf sind 28 Menschen verletzt worden. Alle wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es schwebe aber niemand in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach Angaben der Feuerwehr wurden fünf Menschen schwerer verletzt.

Die Helfer versorgten weitere Fahrgäste vor Ort, bei denen keine weitere Behandlung in einer Klinik erforderlich war.

Polizei ermittelt zur Ursache

Die beiden Straßenbahnen waren aus noch nicht geklärten Umständen an der Ecke Berliner Allee und Graf-Adolf-Straße frontal kollidiert. Es sei keine technische Rettung nötig gewesen, und die Fahrgäste konnten sich hauptsächlich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen.

Mitteilung der Feuerwehr Düsseldorf

Die Straßenbahnen werden derzeit großräumig umgeleitet, wie eine Sprecherin der Rheinbahn mitteilte. Die U-Bahnen seien nicht betroffen.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtet ZDFheute Xpress am 23.05.2026 um 18:29 Uhr im Beitrag "Düsseldorf: Zwei Straßenbahnen prallen zusammen".
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