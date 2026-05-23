Polizei ermittelt zur Ursache:Straßenbahnen in Düsseldorf kollidieren - viele Verletzte
Beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in Düsseldorf sind 28 Menschen verletzt worden. Warum die Bahnen kollidierten, ist noch unklar. Nun ermittelt die Polizei.
Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen in Düsseldorf sind 28 Menschen verletzt worden. Alle wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es schwebe aber niemand in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach Angaben der Feuerwehr wurden fünf Menschen schwerer verletzt.
Die Helfer versorgten weitere Fahrgäste vor Ort, bei denen keine weitere Behandlung in einer Klinik erforderlich war.
Polizei ermittelt zur Ursache
Die beiden Straßenbahnen waren aus noch nicht geklärten Umständen an der Ecke Berliner Allee und Graf-Adolf-Straße frontal kollidiert. Es sei keine technische Rettung nötig gewesen, und die Fahrgäste konnten sich hauptsächlich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.
Die Straßenbahnen werden derzeit großräumig umgeleitet, wie eine Sprecherin der Rheinbahn mitteilte. Die U-Bahnen seien nicht betroffen.
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