DHL rechnet zu Ostern mit Paketrekord

Mit einem Paketrekord rechnet der Logistikkonzern DHL zu Ostern. Direkt nach dem Fest wird wohl eine zweistellige Millionenzahl an Sendungen zugestellt werden.

Der Logistikkonzern DHL erwartet in den Osterferien so viele Paketzustellungen wie noch nie in dieser Zeit. Er rechnet mit bis zu 10,5 Millionen Paketen am Dienstag nach dem Osterwochenende. 31.03.2026 | 0:31 min

Der Logistikkonzern DHL wird in den Osterferien in Deutschland voraussichtlich so viele Pakete zustellen wie noch nie in dieser Zeit. Man rechne mit bis zu 10,5 Millionen Paketen am Dienstag nach dem Osterwochenende, teilte der Mutterkonzern der Deutschen Post in Bonn mit. Marc Hitschfeld, Betriebschef des Konzernbereichs Post & Paket Deutschland, erklärt:

Das ist ein neues Rekordniveau für die Osterzeit. „ Marc Hitschfeld, Betriebschef DHL-Konzernbereich Post & Paket Deutschland

Zunahme von Online-Bestellungen als Ursache

Der bisherige Oster-Höchstwert stammt aus dem Jahr 2024, damals waren es rund neun Millionen. Grund für die Zunahme ist der Trend zum Online-Shopping. DHL kann schon jetzt recht präzise die Zustellmenge prognostizieren, da es entsprechende Rückmeldungen und Einschätzungen seiner Kunden bekommt, also der Online-Händler.

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Normalerweise liegt der Tagesschnitt beförderter Pakete bei DHL in Deutschland bei circa 7,5 Millionen. Aktuell - also in der Woche vor Ostern - sind es neun Millionen pro Tag. Die Zahlen machen deutlich: Der rotgelbe Riese hat alle Hände voll zu tun - mit Folgen für die Belegschaft.

Rund um Ostern erhöhen wir unsere Kapazitäten in allen Bereichen. „ Marc Hitschfeld, Betriebschef DHL-Konzernbereich Post & Paket Deutschland

"Das heißt, wir haben die Teams in unseren Betriebsstätten verstärkt", so Hitschfeld, "sorgen über unsere mechanisierten Zustellbasen für zusätzliche Sortierkapazität und haben im Transport ausreichend Fahrten gesichert."

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Ostern und Frühlingsanfang heben Kauflaune

Das schon jetzt höhere Sendungsniveau liegt auch an Ostergeschenken, die sich Familienmitglieder und Freunde zuschicken. Dass der Höchstwert in den Osterferien am Dienstag nach dem Feiertagswochenende erwartet wird, liegt daran, dass in den vergangenen Tagen mehr Menschen online geshoppt haben, und die Bestellungen dann auf den Weg kommen.

Die Jahreszeit spielt ebenfalls eine Rolle für den Anstieg der Paketmassen in den Osterferien: Der Frühling hat begonnen und die Menschen richten ihren Blick wieder mehr auf ihren Garten.

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Nur Weihnachtsgeschäft toppt Oster-Paket-Rekord

Als Beispiele für derzeit besonders nachgefragte Produkte nennt DHL Outdoor-Stühle, Lounge-Möbel und kleine Solaranlagen für den Balkon. Selbst Markisen werden online bestellt und ausgeliefert.

An das Sendungsniveau der Weihnachtszeit kommt der Osterwert allerdings nicht ran. Dieser lag 2025 bei rund 13 Millionen Zustellungen an einem Tag.