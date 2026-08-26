Deutscher Fernsehpreis: 23 ZDF-Produktionen nominiert

Ganze 23 Mal sind Produktionen des ZDF in diesem Jahr für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Nahezu alle stehen in Web und App des ZDF zur Verfügung.

Der deutsche Fernsehpreis - am 9. September wird er wieder verliehen. Quelle: ZDF

23 ZDF-Produktionen sind dieses Jahr beim Deutschen Fernsehpreis nominiert. Die Formate reichen von Serien über Dokumentationen und Reportagen, Comedy-Formate und Shows bis hin zu den Nachrichtenangeboten und Sportsendungen.

Zu den nominierten Produktionen aus der ZDF-Familie zählt in der Kategorie Bester Fernsehfilm/Mehrteiler der biographische Spielfilm "Olivia" über die Lebensgeschichte von Dragqueen Olivia Jones. Hauptdarsteller Johannes Hegemann ist für seine Darstellung in "Olivia" in der Kategorie Bester Schauspieler nominiert.

Mit unerschütterlichem Mut, Durchhaltevermögen und Humor bricht Oliver aus der Provinz auf, um in Hamburg St. Pauli zur schillernden Travestieikone Olivia Jones aufzusteigen. 13.05.2026 | 89:00 min

"Sturm kommt auf" und "Chabos" mit guten Chancen

In derselben Kategorie hat auch Johannes Kienast für seine Rolle in der ZDFneo-Serie "Chabos" Chancen auf den Deutschen Fernsehpreis. Die Serie, die Millenial Peppi auf einen Trip in seine Jugend in den 00er-Jahren begleitet, ist zudem nominiert in der Kategorie Beste Comedy-Serie.

Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch, die Autoren und Regisseure von "Chabos", treten in der Kategorie Beste Regie Fiktion an. Ebenfalls für die Serie nominiert sind David Wieching und Tobias Wieduwilt in der Kategorie Beste Montage Fiktion.

Wir treffen Johannes Kienast in Berlin und sprechen mit ihm über die neue Serie, Nostalgie und seine Kindheit. 22.08.2025 | 5:57 min

Der historische ZDF-Zweiteiler "Sturm kommt auf" geht in gleich drei Kategorien ins Rennen um die renommierte Auszeichnung: Josef Hader ist nominiert in der Kategorie Bester Schauspieler, Theo Bierkens in der Kategorie Beste Kamera Fiktion, Christoph Kanter (Szenenbild) und Brigitta Fink (Kostümbild) in der Kategorie Beste Ausstattung Fiktion.

Der Deutsche Fernsehpreis wird am 8. und 9. September in Köln verliehen. Seit 1999 wird die Auszeichnung von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF zur Würdigung hervorragender Leistungen für das Fernsehen gestiftet. Seit 2020 ist MagentaTV als Stifter hinzugekommen, seit 2023 sind Netflix, Amazon und Disney+ als Kooperationspartner beteiligt. Ausgezeichnet werden herausragende TV- sowie Streaming-Produktionen und deren Macherinnen und Macher.

Wie konnte sich der aufkommende Faschismus zwischen 1918 und 1933 in der Provinz festsetzen? Darum geht es in dem TV-Zweiteiler "Sturm kommt auf" mit Josef Hader in der Hauptrolle. 09.11.2025 | 2:56 min

Nominierungen auch für "Die Anstalt" und "Sarah Tacke"

Als Bestes Factual Entertainment geht "Song Trip" ins Rennen um den Deutschen Fernsehpreis. In der Doku-Reihe gehen Pop- und Rockstars gehen auf Weltreise, um andere Kulturen, vor allem aber eine andere Musik kennenzulernen.

In der Kategorie Beste Information ist die Talkshow "Markus Lanz" nominiert, in der Kategorie Bestes Infotainment "Terra Xplore mit Dr. Leon Windscheid". Sarah Tacke zählt als Rechtsexpertin des ZDF in der Kategorie Beste Moderation/Einzelleistung Information zu den Nominierten.

Bis zum 27. August 2026 ist donnerstags um 22:15 Uhr fünfmal das Talkformat "Sarah Tacke" im ZDF zu sehen. 20.07.2026 | 0:37 min

Auch nominiert: Terra X, Dokus und Handball

Zudem nominiert ist in der Kategorie Beste Sportsendung die Handball-EM 2026 (ARD/ZDF).