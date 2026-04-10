Mode, Kunst und Top Acts der Popmusik: US-Amerikaner beginnen ihre Festival-Saison traditionell mit dem Coachella im kalifornischen Indio. Headliner ist dieses Jahr Justin Bieber.

Justin Bieber ist in diesem Jahr einer der Headliner auf dem kalifornischen Musik-Festival Coachella. Seit vier Jahren stand er nicht mehr auf der großen Bühne. 10.04.2026 | 0:32 min

Alle 250.000 Tickets binnen einer Woche ausverkauft, zu Preisen ab 600 Dollar aufwärts, ein Bier kostet 15 Dollar: Das sind die nackten Zahlen zum Coachella Valley Music And Arts Festival, das die Fans an diesem Wochenende zum 25. Mal in den Empire Polo Club in Kalifornien zieht.

In der Wüste des Coachella-Tals findet zum 25. Mal das Musik-Festival statt. Das Riesenrad auf dem Gelände gehört genauso dazu wie die Topstars auf der Bühne. Quelle: pa/ZUMAPress

Party im Doppel-Pack

Das 1999 gegründete Festival ist mit den Jahren so groß geworden, dass das komplette Line-Up an zwei Wochenenden hintereinander wiederholt wird. Für den Kanadier Justin Bieber ist es das große Bühnen-Comeback: 2022 musste er 82 der 131 Konzerte seiner Welttournee wegen immer wieder auftretender Gesichtslähmungen absagen.

Neben ihm sind Sabrina Carpenter und Karol G die millionenschweren Top-Acts von Coachella 25. Ihre Fans auf der ganzen Welt dürfen sich über die kostenlosen Streaming-Kanäle auf YouTube freuen, auf denen die Gigs übertragen werden.

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Große Namen in der Wüste

Die drei Superstars reihen sich damit ein in eine Liste namhafter Künstler: Im vergangenen Jahr rockte Lady Gaga das Festival in der kalifornischen Wüste. Kraftwerk, Radiohead, Björk, die Red Hot Chili Peppers und sogar Paul McCartney gaben sich hier schon die Ehre.

Das Coachella-Festival bietet aber auch Dutzenden Newcomern eine Bühne. Zudem sind Kunst-Installationen und Skulpturen zu bestaunen. Einen drauf setzen die Macher in diesem Jahr mit einer TV-Serienpremiere: die dritte Staffel von "Euphoria".

Ohnehin ist Coachella auch dafür bekannt, dass Prominente als Überraschungsgäste auftauchen - in eigener Sache oder als Models für Mode-Designer.

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Quelle: Reuters, AFP, dpa