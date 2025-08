Bahn: Wen die Streckensperrung Berlin-Hamburg besonders trifft

Auch das Kreiskrankenhaus in Perleberg ist betroffen. Die Klinik muss für seine Ärzte, die in Berlin wohnen, einen Shuttleservice organisieren. Der bringt neun Mediziner mit dem Auto zum nächsten ICE-Bahnhof in Sachsen-Anhalt . Geschäftsführer Karsten Krüger hatte den Aufwand unterschätzt: