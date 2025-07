Giftige Algenblüte bedroht Meerestiere vor Australien

An den Stränden Südaustraliens werden immer wieder die Kadaver von Haien, Rochen, Kraken und Krebsen angespült.

An der Südküste Australiens breitet sich derzeit eine giftige Algenblüte aus, die bereits zum Tod hunderter Meerestiere geführt hat und die Fischerei beeinträchtigt. Die Regierung des Bundesstaates South Australia berief wegen der Alge namens Karenia mikimotoi für Dienstag eine Krisensitzung ein, um sich von Wissenschaftlern über das Phänomen informieren zu lassen.

Die Alge verursacht Schäden an den Kiemen von Fischen, so dass sie ersticken. Seit Karenia mikimotoi Mitte März zum ersten Mal an der Küste Südaustraliens gesichtet wurde, hat sie sich laut Behördenangaben auf einer Fläche von rund 4.400 Quadratkilometern ausgebreitet.