UEFA droht mit WM-Boykott: Welche Interessen stecken dahinter?

Die UEFA droht mit einem WM-Boykott und kritisiert den Einstieg privater Investoren. Sportökonom Christian Deutscher erklärt, welche wirtschaftlichen Interessen dahinterstehen.

Warum es der UEFA nicht nur um die Seele des Fußballs geht

Ohne die europäischen Teams sei die WM bloß ein internationales Turnier, sagt Sportökonom Deutscher. Eine konkurrierende Weltmeisterschaft eines anderen Veranstalters sei unwahrscheinlich. 30.07.2026 | 11:17 min

Die UEFA-Mitgliedsländer haben einstimmig den Boykott von Weltmeisterschaften beschlossen - als Reaktion auf die Pläne der FIFA, Anteile an der Vermarktung großer Turniere an private Investoren zu verkaufen. Die WM dürfe "nicht als Anlageprodukt behandelt werden", schreibt die UEFA in einer Stellungnahme. "Kein Teil davon sollte jemals an private Investoren abgetreten werden."

Was der geplante Boykott bedeutet, welche Interessen dabei die Uefa verfolgt und ob die Europäer eine eigene WM veranstalten könnten, erklärt Sportökonom Christian Deutscher im Gespräch mit ZDFheute live.

Lesen Sie das Interview hier in Auszügen oder sehen Sie es oben in voller Länge.

Warum hält die UEFA gegen die FIFA-Pläne?

Deutscher erklärt, dass hinter der Reaktion der UEFA nicht allein die Sorge um die Zukunft des Fußballs stehe - sondern auch eigene wirtschaftliche Interessen. Zwar seien FIFA und UEFA voneinander abhängig, gleichzeitig würden sie aber auch miteinander konkurrieren - etwa bei der Bedeutung ihrer Wettbewerbe wie der Champions League und der Club-WM.

Man ist auf der einen Seite Partner und in gewisser Weise auch voneinander angewiesen, wenn es darum geht, dass die UEFA auch an den FIFA-Turnieren teilnimmt. Aber gleichzeitig ist man auch Konkurrent. „ Christian Deutscher, Professor für Sportökonomie

Man dürfe daher nicht vergessen, dass beide Verbände auch in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Und:

Die UEFA hat ein starkes Eigeninteresse an der eigenen finanzstarken Position. „ Christian Deutscher, Professor für Sportökonomie

Auf einer Sondersitzung hat die UEFA über Infantinos Investoren-Pläne beraten. Die Verbände stellen sich einstimmig dagegen, zur Not mit Boykott. 30.07.2026 | 1:03 min

Würde eine WM ohne Europa funktionieren?

Eine Weltmeisterschaft ohne europäische Mannschaften würde in Deutschers Augen deutlich an Bedeutung verlieren. Ohne die europäischen Teams würde sich der Charakter des Wettbewerbs grundlegend verändern.

Wenn die Europäer weggedacht werden würden, dann sieht das nicht mehr aus wie eine WM, sondern wie ein anderes internationales Turnier. „ Christian Deutscher, Professor für Sportökonomie

Für Investoren wäre ein solcher Wettbewerb vermutlich ebenfalls weniger attraktiv, da viele der bekanntesten Mannschaften, Spieler und Fußballmärkte in Europa liegen.

Die UEFA-Mitgliedsländer zeigen sich in ihrem Statement geschlossen, sagt ZDF-Sportreporter Nils Kaben. Dieses Zeichen würde nicht spurlos an anderen Verbänden vorbeigehen. 30.07.2026 | 5:52 min

Könnten die Europäer eine alternative WM ausrichten?

Dass es künftig mehrere unterschiedliche Fußball-Weltmeisterschaften geben könnte, wie es etwa im Boxsport üblich ist, hält Deutscher für ausgeschlossen: "Das ist im Boxsport schon ein gewisses Unikum. Das kann man sich im Fußball jetzt nicht vorstellen."

Das ist nicht vorstellbar. „ Christian Deutscher, Professor für Sportökonomie

Dies habe man auch bei der Idee einer Club-WM sowie Plänen für eine Superliga gesehen. Deutscher erklärt: "So ein Ausscheren und eine Gründung eines Parallelwettbewerbs ist relativ schwierig." Dass sich an dem gewohnten Konzept etwas ändere, erwarte er nicht, so der Sportökonom.

Das Interview führte "ZDFheute live"-Moderatorin Alica Jung. Ausgewertet hat es ZDFheute-Redakteurin Sophie Steinfeld.

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Quelle: ZDF