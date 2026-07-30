UEFA droht mit WM-Boykott: Welche Interessen stecken dahinter?

Sportökonom erklärt Boykott-Drohung:Warum es der UEFA nicht nur um die Seele des Fußballs geht
Die UEFA droht mit einem WM-Boykott und kritisiert den Einstieg privater Investoren. Sportökonom Christian Deutscher erklärt, welche wirtschaftlichen Interessen dahinterstehen.
Die UEFA-Mitgliedsländer haben einstimmig den Boykott von Weltmeisterschaften beschlossen - als Reaktion auf die Pläne der FIFA, Anteile an der Vermarktung großer Turniere an private Investoren zu verkaufen. Die WM dürfe "nicht als Anlageprodukt behandelt werden", schreibt die UEFA in einer Stellungnahme. "Kein Teil davon sollte jemals an private Investoren abgetreten werden."
Was der geplante Boykott bedeutet, welche Interessen dabei die Uefa verfolgt und ob die Europäer eine eigene WM veranstalten könnten, erklärt Sportökonom Christian Deutscher im Gespräch mit ZDFheute live.
Lesen Sie das Interview hier in Auszügen oder sehen Sie es oben in voller Länge.
Warum hält die UEFA gegen die FIFA-Pläne?
Deutscher erklärt, dass hinter der Reaktion der UEFA nicht allein die Sorge um die Zukunft des Fußballs stehe - sondern auch eigene wirtschaftliche Interessen. Zwar seien FIFA und UEFA voneinander abhängig, gleichzeitig würden sie aber auch miteinander konkurrieren - etwa bei der Bedeutung ihrer Wettbewerbe wie der Champions League und der Club-WM.
Man dürfe daher nicht vergessen, dass beide Verbände auch in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Und:
Würde eine WM ohne Europa funktionieren?
Eine Weltmeisterschaft ohne europäische Mannschaften würde in Deutschers Augen deutlich an Bedeutung verlieren. Ohne die europäischen Teams würde sich der Charakter des Wettbewerbs grundlegend verändern.
Für Investoren wäre ein solcher Wettbewerb vermutlich ebenfalls weniger attraktiv, da viele der bekanntesten Mannschaften, Spieler und Fußballmärkte in Europa liegen.
Könnten die Europäer eine alternative WM ausrichten?
Dass es künftig mehrere unterschiedliche Fußball-Weltmeisterschaften geben könnte, wie es etwa im Boxsport üblich ist, hält Deutscher für ausgeschlossen: "Das ist im Boxsport schon ein gewisses Unikum. Das kann man sich im Fußball jetzt nicht vorstellen."
Dies habe man auch bei der Idee einer Club-WM sowie Plänen für eine Superliga gesehen. Deutscher erklärt: "So ein Ausscheren und eine Gründung eines Parallelwettbewerbs ist relativ schwierig." Dass sich an dem gewohnten Konzept etwas ändere, erwarte er nicht, so der Sportökonom.
Das Interview führte "ZDFheute live"-Moderatorin Alica Jung. Ausgewertet hat es ZDFheute-Redakteurin Sophie Steinfeld.
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