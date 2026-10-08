Sieben Tage, täglich rund 1.000 Höhenmeter und bis zu zehn Kilo Gepäck: Sieben Menschen wandern vom Watzmann bis zu den Drei Zinnen. Hitze, Schneefelder und Höhenangst bringen einige von ihnen an ihre Grenzen.

In sieben Tagen vom Watzmann zu den Drei Zinnen

Unzählige Höhenmeter und ganz persönliche Geschichten: Lisa Gräfe ist eine der Wanderinnen und Wanderer, die bei der Alpenüberquerung an ihre körperlichen und mentalen Grenzen gehen. 02.10.2026 | 14:58 min

Der schmale Pfad ist eingekesselt von Felsmassiven. Sie reflektieren die Mittagshitze, ein Backofen aus Stein. Lisa Gräfe klammert sich mit beiden Händen an das Stahlseil, das in den Berg gehauen ist. Rechts von ihr der Abgrund:

Ich dachte mir, oh Gott, hoffentlich überlebe ich das. „ Lisa Gräfe, Teilnehmerin einer Alpenüberquerung

Tag zwei auf Alpenüberquerung, der Abstieg vom Riemannhaus in Österreich. Für die Real Life Dokuserie "Alpenüberquerung - Bis an die Grenzen" begleitet das ZDF sieben Menschen auf ihrem Weg von Bayern nach Italien. Jeden Tag um die 1.000 Höhenmeter im Auf- und Abstieg - und acht bis zehn Kilo Gepäck auf dem Rücken.

Warum immer mehr Menschen eine Alpenüberquerung wagen

Alpenüberquerung - für viele ein Lebenstraum und laut Deutschem Alpenverein zunehmend ein Trend. Dabei bedeutet eine Woche Wandern auch Schmerzen aushalten, mit Ängsten konfrontiert werden, schwitzen. Wieso nehmen das so viele Menschen bereitwillig in Kauf?

Auf der Route durchs Steinerne Meer ist die Wandergruppe der Hitze ausgeliefert. Der steile Abstieg ins Tal wird für Lisa zur Herausforderung. 02.10.2026 | 15:06 min

Lisa Gräfe merkt auf der Reise: "Man war voll in der Blase. Es gab irgendwie nur die Berg-Lisa in dem Moment." Fernab von Outlook-Kalendern, To-Dos und jeglicher Zivilisation kann der Kopf Pause machen.

Alpenüberquerung als Vater-Sohn-Abenteuer: Was die Tour verändert

Uwe und Jannik Kreye treten das Abenteuer gemeinsam an, als Vater und Sohn wollen sie näher zueinanderfinden. Ihre Beziehung - lange auf "Sparflamme", so beschreibt es der 62-Jährige. "Wir führen selten Gespräche, in denen es um Gefühle geht", meint sein Sohn. Er erhofft sich von dieser Reise einen Impuls für ihre Beziehung:

Ich glaube, bei einer Alpenüberquerung kommt man früher oder später an den Punkt, wo man auch mal sagen muss, dass es einem schlecht geht. „ Jannik Kreye, überquerte gemeinsam mit seinem Vater die Alpen

Die erste Herausforderung erwartet Uwe Kreye am Abend: Bettenlager. 20 Matratzen, um die 70 Zentimeter breit, nebeneinander aufgereiht. Uwe Kreye kann schon zuhause nicht gut einschlafen. Eine gute Sache kann er dem Ganzen aber doch abgewinnen: Er verbringt mehr Zeit mit seinem Sohn.

Es war schon cool, mal nicht seine Frau neben sich zu haben, sondern seinen Sohn. „ Uwe Kreye, Teilnehmer einer Alpenüberquerung

Nichts für Anfänger: Die Wanderer müssen ein Schneefeld bezwingen. Beim Aufstieg besteht erhöhte Rutsch- und Steinschlaggefahr. Wird die Luft für Uwe auf 2.600 Metern zu dünn? 02.10.2026 | 15:03 min

In den verschwitzten Socken vom Vortag startet die Gruppe ihre nächste Etappe. Geduscht ist niemand - viele Hütten leiden unter extremem Wassermangel und stellen die Duschen ab. Die Haut klebt von Sonnencreme und Schweiß, doch die Gewaltigkeit der Natur macht das zur Nebensache.

1.000 Höhenmeter am Tag: Die Alpenüberquerung wird zur Belastungsprobe

Von sattem Grün und bunten Blumenhängen läuft die Gruppe in das unendliche Grau des Steinernen Meers und steht schließlich am Fuße eines gewaltigen Schneefelds. Gleißendes Weiß, Gluthitze. Rechts und links Steinhänge, Steinschlaggefahr. Einen Fuß nach dem anderen setzt Uwe Kreye in den weichen Schnee, schnauft: "Ich kriege einfach keine Luft."

Auf 2.600 Metern wird die Luft dünner, Atmen fällt zunehmend schwer. Uwe Kreye kämpft, aber dass er mit dem Rest der Gruppe nicht mithalten kann, will er nicht zeigen. "Ich glaube schon, dass mein Vater mir vorgelebt hat, dass man als Mann keine große Schwäche zeigen sollte", sagt Jannik Kreye. Der 62-Jährige meint, als "Familienoberhaupt" sei man der Starke, der, der die Familie beschützt. Doch am Schneefeld dreht sich das Verhältnis zwischen Vater und Sohn für einen Moment um - mit Janniks Unterstützung schafft Uwe es nach oben.

Die Wandergruppe umrundet den berühmten Großglockner. Bergwanderführerin Christina und Barfußwanderer Dejan geraten aneinander. Auch am Himmel ziehen dunkle Gewitterwolken auf. 02.10.2026 | 14:59 min

Rekordhitze in den Alpen: Die Wanderer kommen an ihre Grenzen

Die Reise bringt die Teilnehmenden auf ganz unterschiedliche Weisen an ihre Grenzen - Die Wanderung fällt genau in eine Rekord-Hitzewoche. Teilnehmerin Julia Schwarz bringen die Temperaturen ans Limit:

Ich dachte, ich hätte mich ganz gut vorbereitet, aber scheinbar nicht genug. „ Julia Schwarz, Teilnehmerin einer Alpenüberquerung

Blitz, Donner und Regen überraschen die Wanderer. Nach dem rasanten Abstieg müssen sie eine Zwangspause einlegen. Erreichen Djenna und die anderen die majestätischen Drei Zinnen? 02.10.2026 | 15:01 min

Die eigenen Grenzen austesten - aber sich auch einzugestehen, wo diese erreicht sind - das fordert oft mehr Kraft, als den Gipfel zu erreichen.

Caroline Drees ist Reporterin im ZDF-Studio in München.

Wer wird das Ziel, die Drei Zinnen in Italien, erreichen? Die Doku-Serie auf der ZDF-Streamingplattform:

Doku : Alpenüberquerung: Bis an die Grenzen Sieben Menschen, sieben Tage, ein Ziel: zu Fuß vom Watzmann zu den Drei Zinnen. Hitze, steile Anstiege und Selbstzweifel bringen alle an ihre Grenze. Und machen am Ende aus Fremden eine Gemeinschaft.