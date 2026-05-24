Der Franziskusweg ist noch wild und ursprünglich. Gerade deshalb wollen zwei Schwestern seine schönste Etappe zwischen Florenz und Assisi erkunden. Ein ZDF-Team hat sie begleitet.

Pilgern in der Toskana: Junge Menschen auf der Suche nach Ruhe und neuen Perspektiven- eine Auszeit in traumhafter Natur. 22.05.2026 | 20:01 min

Es ist fünf Uhr morgens. Ein blauschwarzer Himmel wölbt sich weit über Florenz. Am Fuß des mächtigen Doms fädeln sich die beiden Schwestern Diana, 30 Jahre alt, und Susanna, 32 Jahre alt aus München, in dieses Abenteuer. 250 Kilometer und tausende Höhenmeter liegen vor ihnen. Und jede Menge Erwartungen.

"Ich wollte mal aus meiner bequemen Zone herauskommen. Und ich bin sehr gespannt, was auf mich zu kommt", sagt Diana. Und Susanna: "Ich suche Abstand zu dieser ganzen Reizüberflutung im Alltag."

Ich möchte mal frei sein, ohne etwas erfüllen zu müssen. Mich einfach leicht fühlen. „ Susanna

Zwei Schwestern auf der Suche nach Antworten

Zwei ungleiche Schwestern auf gemeinsamer Mission. Beide arbeiten als Ärztinnen und wollen auf ihrem Weg auch ein paar Antworten für ihr Leben finden. Diana ist Single, charmant, mag die leisen Töne und wünscht sich Mann und Familie. Susanna hingegen mag das Drama, ist spontan, witzig und steckt gerade in einer komplizierten Beziehung. An diesem ersten Tag erwartet sie gleich eine anspruchsvolle Etappe. Über zwanzig Kilometer. Und eintausend Höhenmeter. Steile Anstiege gibt es hier überall. Und die beiden sind absolute Wanderanfängerinnen. "Das geht hier echt an die Substanz", sagt Diana. "Der Weg wird immer härter, aber weiter geht`s." Erst nach elf Stunden erreichen sie das erste Ziel.

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Pilgern ist im Trend

Susanna und Diana stehen stellvertretend für einen Megatrend. Denn Pilgern boomt wie noch nie. Und immer mehr junge Leute machen sich auf den Weg, um inne zu halten und der Schnelllebigkeit ihres Alltags zu entfliehen. Doch im Gegensatz zum Jakobsweg, der inzwischen völlig überfüllt ist, gilt der Franziskusweg in Italien noch als Geheimtipp und ist noch nicht überlaufen. Genau deshalb haben ihn Susanna und Diana für ihre erste Pilgertour ausgewählt.

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Doch dass der Weg auch Tücken hat, bekommen die beiden Pilgerneulinge schnell zu spüren. Am dritten Tag verlaufen sie sich komplett, weil die Beschilderung auf dem Franziskusweg eher dürftig ist. Und Netz haben sie auch keins. Aber Pilgern heißt ja auch auf Reisen sein. Und tatsächlich - nach zehn Stunden Auf und Ab finden sie den Weg wieder und erreichen ihr heutiges Ziel. "Gott sei Dank, ich dachte schon, wir finden nie mehr zurück", sagt Susanna erleichtert.

In den kommenden Etappen aber grooven sich die beiden Schwestern in ihr Abenteuer ein; übernachten in Klöstern und abgelegenen Pensionen. Und die Welt entrückt immer mehr.

Der Alltag ist nicht mehr präsent. Ich fühle mich im Reinen mit der Natur. „ Susanna

Nach zehn Tagen und 250 Kilometern leuchtet ihnen mittags plötzlich dieser Sehnsuchtsort Assisi entgegen. Die beiden umarmen sich und nehmen auf dem Platz der Basilika ihre Pilgerurkunde entgegen. Was sie von hier mitnehmen? Und loslassen? "Ich lasse meine Zweifel zurück; dieses zu viele analysieren", sagt Diana.

Mir hat die Tour Hoffnung gegeben. Denn man findet immer einen Weg, oder der Weg findet uns. Und dann wird meistens alles gut. „ Susanna

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Und so mag der Franziskusweg vielleicht für manche nur ein Abenteuer sein, aber für sie beide, die hier über sich hinauswuchsen, war dieser Weg viel mehr als das.

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