Ätna spuckt weiter Lava - Tausende Touristen sitzen fest

Ab dem Vormittag hätten eigentlich wieder Flugzeuge vom Flughafen Catania starten sollen. Doch der Luftraum der Region bleibt weiter geschlossen. Der Vulkan ist noch immer aktiv.

Der Ätna, beliebtes Ausflugsziel auf Sizilien, spuckt derzeit Gesteinsbrocken und Asche. Der Ascheregen behindert den Flugverkehr, tausende Urlauber sitzen fest. 12.08.2026 | 2:08 min

Mitten in der Hauptreisezeit bleibt der Flughafen von Catania wegen des jüngsten Ausbruchs des Vulkans Ätna weiter dicht. Der Airport auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist wegen der Sperre des Luftraums mindestens bis um 18 Uhr geschlossen - zunächst hatte die Sperre bis 11 Uhr gegolten. Tausende Urlauber auch aus dem Ausland sind davon betroffen.

Europas aktivster Vulkan stößt bereits seit Freitag große Mengen Asche und glühende Gesteinsbrocken aus. Aus zwei Schloten in 2.360 Metern und 2.750 Metern Höhe drangen nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) dicke Lavaströme nach draußen. Zuletzt bildeten sich zwei weitere neue Eruptionsöffnungen, die zusätzliche Lavafelder und mehrere Lavaströme speisten.

Im September 2021 bricht auf La Palma die Erde auf. Der Schrecken hält bis heute an. "Terra X" rekonstruiert die Naturkatastrophe minutiös und kombiniert Augenzeugenberichte, private Aufnahmen und neueste Erkenntnisse der Forschung. 20.05.2026 | 43:13 min

Urlauber versuchen nach Palermo oder auf den Zug auszuweichen

Seit Freitag ist der Flugbetrieb bereits beeinträchtigt. Komplett gesperrt ist der Luftraum erst seit wenigen Tagen. Jetzt im Hochsommer mitten in der Urlaubszeit, wenn auch viele Reisende aus dem Ausland auf der Insel sind, sorgt das für große Probleme. Bei der Abreise versuchen nun viele, auf den Flughafen der Inselhauptstadt Palermo oder auf den Zug auszuweichen.

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Quelle: dpa