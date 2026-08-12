Ätna spuckt weiter Lava - Tausende Touristen sitzen fest

Tausende Touristen sitzen weiter fest:Ätna spuckt weiter Lava - Flughafen Catania bleibt dicht
Ab dem Vormittag hätten eigentlich wieder Flugzeuge vom Flughafen Catania starten sollen. Doch der Luftraum der Region bleibt weiter geschlossen. Der Vulkan ist noch immer aktiv.
Mitten in der Hauptreisezeit bleibt der Flughafen von Catania wegen des jüngsten Ausbruchs des Vulkans Ätna weiter dicht. Der Airport auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist wegen der Sperre des Luftraums mindestens bis um 18 Uhr geschlossen - zunächst hatte die Sperre bis 11 Uhr gegolten. Tausende Urlauber auch aus dem Ausland sind davon betroffen.
Europas aktivster Vulkan stößt bereits seit Freitag große Mengen Asche und glühende Gesteinsbrocken aus. Aus zwei Schloten in 2.360 Metern und 2.750 Metern Höhe drangen nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) dicke Lavaströme nach draußen. Zuletzt bildeten sich zwei weitere neue Eruptionsöffnungen, die zusätzliche Lavafelder und mehrere Lavaströme speisten.
Urlauber versuchen nach Palermo oder auf den Zug auszuweichen
Seit Freitag ist der Flugbetrieb bereits beeinträchtigt. Komplett gesperrt ist der Luftraum erst seit wenigen Tagen. Jetzt im Hochsommer mitten in der Urlaubszeit, wenn auch viele Reisende aus dem Ausland auf der Insel sind, sorgt das für große Probleme. Bei der Abreise versuchen nun viele, auf den Flughafen der Inselhauptstadt Palermo oder auf den Zug auszuweichen.
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