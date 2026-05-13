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Panorama

ADAC und Autobahn GmbH warnen vor Staus um Christi Himmelfahrt

Langes Wochenende um Christi Himmelfahrt:Hier warnt der ADAC vor vollen Autobahnen und Staus

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Auf den Autobahnen kann es rund um Christi Himmelfahrt noch mehr Verkehr geben als ohnehin schon, warnen ADAC und die Autobahn GmbH. Ein Überblick.

Dichter Verkehr schiebt sich am 01.07.2017 über die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Salzburg und Brenner-Autobahn im Hofoldinger Forst bei Sauerlach

Dichter Verkehr schiebt sich über die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Salzburg.

Quelle: dpa

Die Autobahn GmbH rechnet zum Himmelfahrtswochenende mit spürbar mehr Verkehr auf den deutschen Autobahnen. Erfahrungsgemäß nutzen viele Menschen das verlängerte Wochenende für Kurzreisen und Ausflüge, wie es in einer Mitteilung hieß. Auch der ADAC rechnete mit viel Verkehr anlässlich von Christi Himmelfahrt.

Wann wird es voll?

Der ADAC fasst die Spitzenzeiten am langen Wochenende so zusammen:

  • Mittwoch: 13 bis 19 Uhr
  • Donnerstag: 10 bis 14 Uhr
  • Sonntag: 13 bis 19 Uhr

Auch die Autobahn GmbH rechnet am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt mit dem meisten Verkehr: Am Nachmittag überlagerten sich der Pendlerverkehr und der beginnende Reiseverkehr.

Baustellen in NRW

Nirgendwo ist die Verkehrslage so angespannt wie in Nordrhein-Westfalen: Zahlreiche Baustellen und marode Brücken sorgen für Staus auf den Autobahnen. Pendler trifft es besonders hart.

07.05.2026 | 1:50 min

An Christi Himmelfahrt selbst und am Samstag sei mit leicht erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Der Freitag dürfte eher ruhig ausfallen. Am Sonntag wird ein starker Rückreiseverkehr erwartet, wie es hieß.

Wo kann es sich stauen?

Vor allem auf den Strecken zu den regionalen Erholungsgebieten sollten sich Reisende auf dichten Verkehr und Staus einstellen. Besonders viel Verkehr sei auf den großen Fernverkehrsrouten sowie auf den Verbindungen in Richtung Alpen und Küste zu erwarten. Dazu zählten insbesondere ...

  • die zentralen Routen zur Nord- und Ostsee (A1, A7, A24),
  • klassische Nord-Süd-Verbindungen (A3, A5, A8, A9),
  • sowie die wichtige Ost-West-Achse (A2).

Volle Straßen an Ostern erwartet

Mit den Osterferien startet die erste große Reisewelle des Jahres. Auf Autobahnen drohen besonders in der Karwoche Staus, auch Bahnen und Flughäfen werden voll.

27.03.2026 | 2:36 min

Baustellen in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

Bis Sonntag (17. Mai) kann es in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern an mehreren Baustellen zu Stau kommen. Unter anderem auf dem Berliner Ring (A10) zwischen Dreieck Werder und Groß Kreutz, Freienbrink und Königs Wusterhausen sowie zwischen Berlin-Hellersdorf und Rüdersdorf. Aber auch auf der A9 zwischen Brück und Köselitz wird gebaut. Auf der A2 kann es zwischen Theeßen und Wollin zu Stau kommen.

Diese Tipps hat die Autobahn GmbH

Um sicher und entspannt ans Ziel zu kommen, empfiehlt die Autobahn GmbH Autofahrern, sich über Baustellen und Sperrungen zu informieren. Auch sollten sie ausgeruht in die Fahrt starten und sicherstellen, dass ausreichend Getränke und Verpflegung an Bord sind.

Bei Staus und stockendem Verkehr gelte: Rettungsgassen bilden. Auf einer Staurisikokarte finden Autofahrer für den Zeitraum vom 11. bis 17. Mai staugefährdete Baustellenabschnitte auf den wichtigen Ferienrouten.

Motorradstaffel der Johanniter als Stauhelfer im Einsatz

Wenn sich der Verkehr staut und jede Minute zählt, ist die Motorradstaffel der Johanniter oft als Erste zur Stelle. Die Ehrenamtlichen sind alle ausgebildete Sanitäter.

18.04.2026 | 1:26 min
Quelle: dpa
Über Staus und den Straßenverkehr berichteten verschiedene Sendungen, zuletzt heute in Deutschland am 07.05.2026 im Beitrag "NRW im Dauerstau" ab 14 Uhr.

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