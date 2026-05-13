ADAC und Autobahn GmbH warnen vor Staus um Christi Himmelfahrt

Auf den Autobahnen kann es rund um Christi Himmelfahrt noch mehr Verkehr geben als ohnehin schon, warnen ADAC und die Autobahn GmbH. Ein Überblick.

Hier warnt der ADAC vor vollen Autobahnen und Staus

Dichter Verkehr schiebt sich über die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Salzburg. Quelle: dpa

Die Autobahn GmbH rechnet zum Himmelfahrtswochenende mit spürbar mehr Verkehr auf den deutschen Autobahnen. Erfahrungsgemäß nutzen viele Menschen das verlängerte Wochenende für Kurzreisen und Ausflüge, wie es in einer Mitteilung hieß. Auch der ADAC rechnete mit viel Verkehr anlässlich von Christi Himmelfahrt.

Wann wird es voll?

Der ADAC fasst die Spitzenzeiten am langen Wochenende so zusammen:

Mittwoch: 13 bis 19 Uhr

Donnerstag: 10 bis 14 Uhr

Sonntag: 13 bis 19 Uhr

Auch die Autobahn GmbH rechnet am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt mit dem meisten Verkehr: Am Nachmittag überlagerten sich der Pendlerverkehr und der beginnende Reiseverkehr.

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An Christi Himmelfahrt selbst und am Samstag sei mit leicht erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Der Freitag dürfte eher ruhig ausfallen. Am Sonntag wird ein starker Rückreiseverkehr erwartet, wie es hieß.

Wo kann es sich stauen?

Vor allem auf den Strecken zu den regionalen Erholungsgebieten sollten sich Reisende auf dichten Verkehr und Staus einstellen. Besonders viel Verkehr sei auf den großen Fernverkehrsrouten sowie auf den Verbindungen in Richtung Alpen und Küste zu erwarten. Dazu zählten insbesondere ...

die zentralen Routen zur Nord- und Ostsee (A1, A7, A24),

klassische Nord-Süd-Verbindungen (A3, A5, A8, A9),

sowie die wichtige Ost-West-Achse (A2).

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Baustellen in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

Bis Sonntag (17. Mai) kann es in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern an mehreren Baustellen zu Stau kommen. Unter anderem auf dem Berliner Ring (A10) zwischen Dreieck Werder und Groß Kreutz, Freienbrink und Königs Wusterhausen sowie zwischen Berlin-Hellersdorf und Rüdersdorf. Aber auch auf der A9 zwischen Brück und Köselitz wird gebaut. Auf der A2 kann es zwischen Theeßen und Wollin zu Stau kommen.

Diese Tipps hat die Autobahn GmbH

Um sicher und entspannt ans Ziel zu kommen, empfiehlt die Autobahn GmbH Autofahrern, sich über Baustellen und Sperrungen zu informieren. Auch sollten sie ausgeruht in die Fahrt starten und sicherstellen, dass ausreichend Getränke und Verpflegung an Bord sind.

Bei Staus und stockendem Verkehr gelte: Rettungsgassen bilden. Auf einer Staurisikokarte finden Autofahrer für den Zeitraum vom 11. bis 17. Mai staugefährdete Baustellenabschnitte auf den wichtigen Ferienrouten.

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Quelle: dpa