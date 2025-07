"Stop Killing Games": Videospiele besser für die Nachwelt bewahren

Der Großteil aller Videospiele wird heute über digitale Plattformen verkauft. Dort erwirbt man lediglich eine Nutzungslizenz für die Software. In den meisten Fällen ist das Spiel auch fest an die jeweilige Plattform gebunden, etwa den PlayStation Store oder Steam. Anbieter, die auf sogenannte DRM-Lösungen verzichten, gibt es kaum; am bekanntesten ist hier der polnische Anbieter GOG. Das bedeutet in der Folge auch, dass die meisten online erworbenen Spiele nicht weiterverkauft werden dürfen, sobald die zugehörige Lizenz einmal aktiviert wurde. Auch ein Vererben im Todesfall sehen die Nutzungsbedingungen etwa von Steam eigentlich nicht vor. Falls ein Account trotzdem weitergegeben wird, kann er gesperrt werden. Bei Hunderten bis Tausenden Euro, die viele Spieler über Jahre in diese Konten investiert haben, eine große Einschränkung.