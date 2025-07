Crowdstrike-Ausfall: Was wurde aus dem IT-Fiasko gelernt?

Flugausfälle, Schäden in Milliardenhöhe: Der Crowdstrike-Ausfall vor einem Jahr offenbarte, wie verwundbar viele Unternehmen sind. Was wurde daraus gelernt? (Archivbild)

Der 19. Juli 2024 war ein Tag, an dem die IT-Welt in weiten Teilen stillstand. Mehr als acht Millionen Windows-Rechner in Unternehmen zeigten plötzlich die gefürchtete blaue Fehlermeldung, den "Blue Screen of Death". Nichts ging mehr. Von Zürich bis Washington fielen Tausende Flüge aus. Krankenhäuser und Banken schalteten in den Notbetrieb.