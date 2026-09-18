Update am Morgen: Spritpreis-Entlastungen vor dem Wahl-Sonntag?

Guten Morgen,

"Thank God it's Friday" heißt es neudeutsch mit Blick auf ein ruhiges Wochenende. Diesmal wohl nicht. Politische Erdbebenwarnung wieder einmal im Hinblick auf die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und das Rennen Richtung Rotes Rathaus bei der Wahl in Berlin am Sonntag.

Und wann kommt eine Entlastung für die ins Kraut schießenden Spritpreise? Vor den Wahlen wäre politisch clever. Also heute?

Mit teuren Ölfässern und gierigem Dieselwucher wird vor allem das Transportgewerbe niedergedrückt, das es sowieso nicht mehr einfach hat in Deutschland. Die Autobahnen sind voller Lkw, aber viele Anbieter haben ihren Sitz im Baltikum oder in Osteuropa. Billiglöhne und Preiskampf sind das eine - und die Treibstoffpreise bleiben auch ohne Iran und Huthis entscheidender Teil des brutalen Wettbewerbs.

Vor ein paar Tagen kam ich an einer Überlandraststätte mit einem Lkw-Fahrer ins Gespräch, der sich erschöpft nur noch nach der baldigen Rente sehnt. "Gegen die Konkurrenz kommen wir so nicht mehr an", meinte er mit Blick auf das kleine Vermögen, das eine Tankfüllung jetzt kostet. "So ein Lkw hat 2.500 Kilometer Reichweite. Die Konkurrenz tankt also nochmal billig vor der Grenze, zum Beispiel in Polen. Kann dann erstmal Strecke machen und muss bei kluger Routenplanung die deutschen Preise gar nicht bezahlen."

Während Sprit teuer bleibt, sucht die Branche nach Alternativen. Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung zeigen Hersteller neue Modelle, zum Beispiel Lkw mit Elektroantrieb. 15.09.2026 | 1:46 min

Kluge Planung. Hoffentlich berücksichtigt die Bundesregierung das bei den angekündigten Entlastungen. Apropos Lkw: Die "IAA Transportation" samt neuer E-Lastwagen läuft noch bis Sonntag in Hannover. Die Berichte meiner Kolleginnen über Trends und internationales Transportgewerbe finden Sie auf ZDFheute.

Ich wünsche Ihnen einen guten Tag,

Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen in Hannover

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 18.09.2026, 00:30 Uhr 18.09.2026 | 1:01 min

Parlamentswahl in Russland: In Russland beginnen heute die ersten Parlamentswahlen seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine vor mehr als viereinhalb Jahren. Bei der bis Sonntag stattfindenden Abstimmung über die 450 Sitze in der Staatsduma ist ein Sieg der Partei "Geeintes Russland" von Präsident Wladimir Putin sicher. Weiter zugelassen sind nur andere Kreml-treue Parteien. Die Anti-Kriegspartei Jabloko wurde erst im vergangenen Monat von der Wahl ausgeschlossen.

Gedenktafel für getöteten Zugbegleiter: Zur Erinnerung an den bei einer Fahrscheinkontrolle getöteten Zugbegleiter Serkan Calar wird heute eine Gedenktafel im Hauptbahnhof Mannheim enthüllt. Erwartet werden dazu auch Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Bahnchefin Evelyn Palla. Der 36 Jahre alte Calar aus Ludwigshafen war Anfang Februar nach einem Angriff eines Fahrgastes ohne Ticket in einem Regionalexpress in der Pfalz an einer Hirnblutung gestorben. Der Täter wurde zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt.

Ausführlich informiert

38 Milliarden Dollar soll der Iran-Krieg die USA bislang gekostet haben. Militärökonom Marcus M. Keupp hat bei ZDFheute live analysiert, wie stark der Konflikt die USA und ihre Verbündeten belastet:

ZDFheute live, 17.09.2026, ab 19:30 Uhr 17.09.2026 | 30:53 min

Sportlich in den Tag

Eine neue Fußball-Dokumentation begeistert im ZDF-Streamingportal: "Go West - die letzte Elf der DDR". Der Mauerfall platzte damals mitten in die WM-Vorbereitungen der DDR-Nationalmannschaft. Der Film erzählt, was das für die Spieler bedeutete, zeigt die Veränderungen der Mannschaft im Zuge des Falls der Berliner Mauer - und was danach kam.

17.09.2026 | 1:33 min

Auf der Suche nach Parität hatten die Vereine der Fußball-Bundesliga der Frauen einen eigenen Verband gegründet. Nun macht der Dachverband DFB den Weg für eine selbstständige Frauen-Bundesliga frei. Die Hintergründe erläutert unser Autor Frank Hellmann:

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 18.09.2026 | 2:40 min

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So wird das Wetter heute

Heute sind wenige Schauer vor allem im Norden dabei, vereinzelt auch mal mit Blitz und Donner. Im Süden gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperatur liegt bei 16 bis 23 Grad. An den Küsten weht der Wind teils mäßig und stark böig aus westlichen Richtungen.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.