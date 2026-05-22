Update am Morgen: Kein Licht am Ende des Umfragetunnels

Guten Morgen,

wer für die Bundesregierung oder eine der im Bund regierenden Parteien arbeitet und auf gute Laune hofft, sollte jetzt nicht weiterlesen, denn die nächsten Zeilen enthalten keine guten Nachrichten für die schwarz-rote Bundesregierung. Das ZDF-Politbarometer schaut auch in dieser Woche auf die politische Stimmung im Land, und die bleibt - umgangssprachlich - mies.

Zwar haben CDU/CSU und SPD es geschafft, sich nun ein paar Tage lang nicht öffentlich zu streiten, doch so schnell ist der Vertrauensverlust bei den Bürgern nicht wettzumachen: Die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung und des Bundeskanzlers bleibt auf Rekordniveau, in der Sonntagsfrage liegt die AfD weiter auf Platz eins. Und bei der Bewertung der wichtigsten zehn Politikerinnen und Politiker verlieren fast alle und vor allem die, die zu Schwarz-Rot gehören.

Quelle: ZDF

Wie schwer es für die Betroffenen sein dürfte, sich da rauszuarbeiten, zeigt ein Blick auf das Thema Reformen. Denn dass grundlegende Reformen in wichtigen Bereichen, wie Rente, Arbeitsmarkt oder Gesundheit, auch wenn sie große Belastungen mit sich bringen, wichtig sind, finden rund 90 Prozent der Befragten. Dass die Bundesregierung diese bei Steuern, Arbeitsmarkt und Rente bis zum Sommer liefern wird, glauben aber rund drei Viertel nicht.

Quelle: ZDF

Dabei wäre sogar eine gewisse Bereitschaft vorhanden, die Folgen von Reformen mitzutragen: Knapp ein Drittel wäre bereit, persönlich große Belastungen hinzunehmen. Rund 40 Prozent würden immerhin noch "nicht so große" Belastungen hinnehmen. Nur etwa ein Viertel will gar nichts beitragen. Darin könnte, inmitten der großen Unzufriedenheit, ein Hinweis für einen möglichen Weg aus der Misere liegen: durch schnelle Umsetzung überzeugender Reformen.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

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Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider