Update am Morgen: Rückenwinde

Guten Morgen,

eine Woche wie ein Fiebertraum - vor der nächsten, der die Regierungsparteien weiterhin sehr blass um die Nase entgegensehen. Schließlich steht am Sonntag die nächste angespannte Lage bevor, wenn in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gewählt wird. Besonders die CDU sucht nach Boden unter ihren Füßen. Die SPD sucht derweil nach Chancen.

Aus Bayern kommen währenddessen Töne, die manche als Signal der Stabilisierung interpretieren wollen. "Personalspiele" brächten nichts, sagt der CSU-Vorsitzende Markus Söder am Sonntagabend bei Berlin direkt. Aber auch: Es müsse klar sein, "dass in Deutschland die Politik stärker werden muss, dass wir in Berlin einen Zacken zulegen müssen und dass wir Reformen massiv verstärken müssen." Das klingt für mich mehr nach einem Auftrag als nach Rückendeckung, nach einem "Reiß Dich zusammen, Friedrich!" - oder was meinen Sie?

Berlin direkt, 13.09.2026, 19:10 Uhr. 13.09.2026 | 5:37 min

Bei Berlin direkt war auch Dirk Wiese, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD. Sein Job ist es, gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden Mehrheiten sicherzustellen. Aber Mehrheiten wofür? Der Parteivorsitzende Klingbeil klingt derzeit, als bestätige das Ergebnis der AfD in Sachsen-Anhalt die Politik der SPD. Man könne bei den Reformen eben nicht "mit dem Kopf durch die Wand". Und der SPD-Fraktionsvorsitzende Miersch verspricht der Union kurz darauf, ein verlässlicher Partner zu sein. Worauf läuft das hinaus?

Das werden wir erst rausfinden, wenn die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin hinter uns liegen und es wieder Zeit für Politik gibt statt für Wahlkampf. Entweder bricht dann vollends Panik aus in der CDU, sie schasst ihren Kanzler und riskiert trotz des schon jetzt überschaubaren Kandidatenfeldes in den nächsten drei Monaten den nächsten zu verschleißen.

Berlin direkt, 13.09.2026, 19:10 Uhr. 13.09.2026 | 4:12 min

Oder es fällt doch nochmal auf, dass die meisten Probleme bleiben, auch wenn der Kanzler geht. Das mit der Rente zum Beispiel. Dirk Wiese hat da noch "Gesprächsbedarf" und rät gleichzeitig allen, "die Nerven zu behalten".

Das tue ich unbedingt auch und wünsche eine gute Woche!

Diana Zimmermann, Leiterin ZDF-Hauptstadtstudio

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Merz nimmt an Arktis-Gipfel teil: In Finnland findet der EU-Arktis Gipfel statt, an dem auch Bundeskanzler Friedrich Merz teilnimmt. Die Region ist wegen der Spannungen mit Russland, aber auch der US-Ansprüche auf Grönland ins Zentrum der Debatten gerückt.

Klingbeil trifft sich mit UniCredit-Chef: Der Bundesfinanzminister trifft sich in Berlin mit dem Chef der italienischen Großbank, um über die anstehende Übernahme der Commerzbank zu sprechen. Es geht dabei wohl auch um deutsche Arbeitsplätze.

Aktionswoche für Demokratie: Unter dem Leitgedanken "Demokratie braucht viele Stimmen" lädt ein breites Bündnis journalistischer Medien und ihrer Verbände diese Woche zum Dialog über die Bedeutung glaubwürdiger Informationen und des professionellen Journalismus ein. Das ZDF macht auch mit.

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Dorfverein gegen Rekordmeister und dennoch ein enges Spiel: Aufsteiger SV Elversberg hat die ersten beiden Spiele in der Fußball-Bundesliga gewonnen und stellt nun auch den FC Bayern München mit einer Top-Leistung vor Probleme - auch wenn es am Ende nicht für einen Punktgewinn reicht. Die Höhepunkte der Partie können Sie sich hier anschauen:

Dorfverein gegen Rekordmeister und dennoch ein enges Spiel: Aufsteiger SV Elversberg zeigt auch gegen die Bayern eine Top-Leistung. Erst Harry Kane lässt die Münchner jubeln. 14.09.2026 | 10:21 min

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 14.09.2026 | 2:54 min

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Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.