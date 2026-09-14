Update am Morgen: Rückenwinde

Update am Morgen:Rückenwind für Union und SPD vor den nächsten Wahlen?
von Diana Zimmermann
Guten Morgen,
eine Woche wie ein Fiebertraum - vor der nächsten, der die Regierungsparteien weiterhin sehr blass um die Nase entgegensehen. Schließlich steht am Sonntag die nächste angespannte Lage bevor, wenn in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gewählt wird. Besonders die CDU sucht nach Boden unter ihren Füßen. Die SPD sucht derweil nach Chancen.
Aus Bayern kommen währenddessen Töne, die manche als Signal der Stabilisierung interpretieren wollen. "Personalspiele" brächten nichts, sagt der CSU-Vorsitzende Markus Söder am Sonntagabend bei Berlin direkt. Aber auch: Es müsse klar sein, "dass in Deutschland die Politik stärker werden muss, dass wir in Berlin einen Zacken zulegen müssen und dass wir Reformen massiv verstärken müssen." Das klingt für mich mehr nach einem Auftrag als nach Rückendeckung, nach einem "Reiß Dich zusammen, Friedrich!" - oder was meinen Sie?
Bei Berlin direkt war auch Dirk Wiese, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD. Sein Job ist es, gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden Mehrheiten sicherzustellen. Aber Mehrheiten wofür? Der Parteivorsitzende Klingbeil klingt derzeit, als bestätige das Ergebnis der AfD in Sachsen-Anhalt die Politik der SPD. Man könne bei den Reformen eben nicht "mit dem Kopf durch die Wand". Und der SPD-Fraktionsvorsitzende Miersch verspricht der Union kurz darauf, ein verlässlicher Partner zu sein. Worauf läuft das hinaus?
Das werden wir erst rausfinden, wenn die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin hinter uns liegen und es wieder Zeit für Politik gibt statt für Wahlkampf. Entweder bricht dann vollends Panik aus in der CDU, sie schasst ihren Kanzler und riskiert trotz des schon jetzt überschaubaren Kandidatenfeldes in den nächsten drei Monaten den nächsten zu verschleißen.
Oder es fällt doch nochmal auf, dass die meisten Probleme bleiben, auch wenn der Kanzler geht. Das mit der Rente zum Beispiel. Dirk Wiese hat da noch "Gesprächsbedarf" und rät gleichzeitig allen, "die Nerven zu behalten".
Das tue ich unbedingt auch und wünsche eine gute Woche!
Diana Zimmermann, Leiterin ZDF-Hauptstadtstudio
ZDFheute Update am Morgen:Der schnelle Nachrichtenüberblick zum Start in den TagKein Nachrichtenstress, keine Informationslücken: Die wichtigsten Themen des Tages, sorgfältig ausgewählt und verständlich erklärt – als Newsletter.
Was heute noch wichtig ist
Merz nimmt an Arktis-Gipfel teil: In Finnland findet der EU-Arktis Gipfel statt, an dem auch Bundeskanzler Friedrich Merz teilnimmt. Die Region ist wegen der Spannungen mit Russland, aber auch der US-Ansprüche auf Grönland ins Zentrum der Debatten gerückt.
Klingbeil trifft sich mit UniCredit-Chef: Der Bundesfinanzminister trifft sich in Berlin mit dem Chef der italienischen Großbank, um über die anstehende Übernahme der Commerzbank zu sprechen. Es geht dabei wohl auch um deutsche Arbeitsplätze.
Aktionswoche für Demokratie: Unter dem Leitgedanken "Demokratie braucht viele Stimmen" lädt ein breites Bündnis journalistischer Medien und ihrer Verbände diese Woche zum Dialog über die Bedeutung glaubwürdiger Informationen und des professionellen Journalismus ein. Das ZDF macht auch mit.
Highlights der Fußball-Bundesliga
Dorfverein gegen Rekordmeister und dennoch ein enges Spiel: Aufsteiger SV Elversberg hat die ersten beiden Spiele in der Fußball-Bundesliga gewonnen und stellt nun auch den FC Bayern München mit einer Top-Leistung vor Probleme - auch wenn es am Ende nicht für einen Punktgewinn reicht. Die Höhepunkte der Partie können Sie sich hier anschauen:
Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.
Weitere Schlagzeilen
- CDU gewinnt Kommunalwahlen in Niedersachsen vor SPD
- Enges Rennen: Wer wird Schweden regieren?
- Sieg gegen Shelton: Zverev gewinnt die US Open
- Söder will "Reformen massiv verstärken": Fronten in der Koalition verhärten sich
- Angriff auf Zug von Kiew nach Warschau - Polen alarmiert
- KI: Trump sieht "negative Kräfte" hinter Sicherheitsbedenken
Terra X - die Wissens-Kolumne
Trinken Sie Alkohol? Warum uns das Gehirn und die deutsche Kultur dazu verleiten, erklärt der Psychologe Johannes Lindenmeyer in unserer Wissens-Kolumne von NANO und Terra X.
Die Nachrichten im Video
Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.
So wird das Wetter heute
Am Montag gibt es einen Mix aus zahlreichen Wolken und Sonne. Am Vormittag sind im Süden vereinzelt auch noch Schauer dabei. Die Temperatur steigt auf Werte von 17 bis 27 Grad.
Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.
Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.
Alles gut? Danke, dass Sie unser ZDFheute Update lesen! Empfehlen Sie das Briefing gerne Ihren Freunden und Bekannten - hier ist der Anmeldungs-Link. Außerdem freuen wir uns weiterhin über Ihr Feedback, was Ihnen besonders gut gefällt und was wir noch besser machen sollten, an zdfheute-feedback@zdf.de. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!