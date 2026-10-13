Update am Morgen:Tatort Schule
von Ilka Brecht
Guten Morgen,
am Anfang waren es Chatnachrichten. Erst hatten die noch irgendetwas mit der Schule zu tun, und es schien, als wolle der Lehrer ihr nur helfen. Aber dann wurde der Ton immer privater, immer bedrängender, bis der Lehrer sich auch noch intime Fotos wünschte. Und es blieb nicht bei den Chats. Der Lehrer vergewaltigte die damals 16-Jährige in seiner Gartenlaube, so schildert es Morea im Interview mit ZDF frontal.
Emotionaler und sexueller Missbrauch - die Betroffenen leiden noch Jahre später, und es gehört Mut dazu, über solche Erfahrungen zu reden. Denn Lehrkräfte, die ihre Macht perfide ausnutzen, werden schon in den Schulen viel zu oft als Tabuthema behandelt - und viel zu selten gibt es Konsequenzen. Das will die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, die heute Mittag ihren Bericht vorstellt, ändern. So fordert Kerstin Claus, dass Schutzkonzepte an allen Schulen in Deutschland Pflicht sein müssen. Außerdem müssten die Qualität und Umsetzung regelmäßig geprüft werden.
Denn das Dunkelfeld ist groß. Bei Befragungen von Erwachsenen kam heraus, dass ein bis zwei Prozent Übergriffe in ihrer Schulzeit erlebt haben. Hört sich wenig an, ist es aber nicht. "Es wird keine Schule geben, die schon länger besteht, an der es nicht zu solchen Übergriffen durch Lehrkräfte gekommen ist", meint die Missbrauchsbeauftragte gegenüber ZDF frontal. Übergriffe, wie sie Morea erfahren hat und die sie bis heute prägen. Deshalb ist es ihr so wichtig, dass Schule in Deutschland ein sicherer Ort wird.
Einen guten Tag wünscht Ihnen
Ilka Brecht, Moderatorin und Leiterin des ZDF-Magazins "frontal"
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Was heute noch wichtig ist
Arbeitgebertag 2026: Bundeskanzler Friedrich Merz spricht beim Arbeitgebertag. Er dürfte nach dem überraschenden Rücktritt von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) auf die jüngste Kabinettsumbildung eingehen. Zudem wird erwartet, dass der CDU-Vorsitzende für eine schnelle Umsetzung der Reformvorhaben wirbt. Auch Wirtschaftsministerin Katherina Reiche soll sprechen. Daneben war eigentlich auch ein Auftritt von Bas geplant.
Metas KI-Brille geht in Deutschland an den Start: Ab heute soll die KI-Brille Meta Ray-Ban Display hierzulande erhältlich sein, rund ein Jahr nach dem Verkaufsstart in den USA. Allerdings gibt es Datenschutz-Bedenken gegen das Produkt. In Norwegen könnte beispielsweise bald ein Verbot für die Brillen an ausgewählten Orten kommen.
Leopoldina zum Erhalt der biologischen Vielfalt: Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina stellt das Diskussionspapier "Schutzgebiete - Für eine wirkungsvollere Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt" vor. Es geht unter anderem darum, ob die ausgewiesenen Schutzgebiete in Deutschland, darunter unter anderem Moore und Altwälder, die biologische Vielfalt auch wirklich effektiv schützen.
Sportlich in den Tag
Bayerns größter Gegner ist der Platz: Für den FC Bayern wird das erste Auswärtsspiel der Champions-League-Saison wegen des ungewohnten Untergrunds zur Herausforderung. Norwegens Aufschwung im Fußball hat damit zu tun.
Zahl des Tages
1,76 Millionen volljährige Menschen haben sich 2019 freiwillig im Bevölkerungsschutz in Deutschland engagiert. Mit den 14- bis 17-Jährigen sind es sogar 1,93 Millionen. Die Zahlen stammen aus dem Freiwilligensurvey 2019. Am 13. Oktober ist der von der UN ausgerufene Tag der Katastrophenvorbeugung - dieser soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig Vorsorge ist.
Gesagt
Paul Simon, amerikanischer Sänger und Songwriter und Mitglied von Simon and Garfunkel, feiert heute seinen 85. Geburtstag.
Weitere Schlagzeilen
- Streit um Energie-Waffenruhe: Trump: Putin will die Waffenruhe mehr als Selenskyj
- Dank Infrastruktur und Außenhandel: Mehr Wirtschaftswachstum für Deutschland
- Nach Flughafen-Sperrung: Katherina Reiche auf Heimweg von Riad nach Berlin
- Vorschlag in Sachsen-Anhalt: Verlässt die CDU den Saal bei der Ministerpräsidenten-Wahl?
- Cyber-Attacke in Frankreich: Hacker legen Kühlanlagen in Hunderten Supermärkten lahm
Die Nachrichten im Video
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So wird das Wetter heute
Am Dienstag ist es im Osten und Südosten nach Nebel oft freundlich. Sonst überwiegen die Wolken. Vor allem nördlich von Saar und Main regnet es auch mal. Die Temperatur steigt auf Werte von 13 bis 20 Grad.
Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.
Zusammengestellt von Anna Grösch
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