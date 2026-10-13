Update am Morgen: Tatort Schule

Guten Morgen,

am Anfang waren es Chatnachrichten. Erst hatten die noch irgendetwas mit der Schule zu tun, und es schien, als wolle der Lehrer ihr nur helfen. Aber dann wurde der Ton immer privater, immer bedrängender, bis der Lehrer sich auch noch intime Fotos wünschte. Und es blieb nicht bei den Chats. Der Lehrer vergewaltigte die damals 16-Jährige in seiner Gartenlaube, so schildert es Morea im Interview mit ZDF frontal.

Emotionaler und sexueller Missbrauch - die Betroffenen leiden noch Jahre später, und es gehört Mut dazu, über solche Erfahrungen zu reden. Denn Lehrkräfte, die ihre Macht perfide ausnutzen, werden schon in den Schulen viel zu oft als Tabuthema behandelt - und viel zu selten gibt es Konsequenzen. Das will die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, die heute Mittag ihren Bericht vorstellt, ändern. So fordert Kerstin Claus, dass Schutzkonzepte an allen Schulen in Deutschland Pflicht sein müssen. Außerdem müssten die Qualität und Umsetzung regelmäßig geprüft werden.

frontal vom 12.10.2026 um 11:38 Uhr. 12.10.2026 | 37:45 min

Denn das Dunkelfeld ist groß. Bei Befragungen von Erwachsenen kam heraus, dass ein bis zwei Prozent Übergriffe in ihrer Schulzeit erlebt haben. Hört sich wenig an, ist es aber nicht. "Es wird keine Schule geben, die schon länger besteht, an der es nicht zu solchen Übergriffen durch Lehrkräfte gekommen ist", meint die Missbrauchsbeauftragte gegenüber ZDF frontal. Übergriffe, wie sie Morea erfahren hat und die sie bis heute prägen. Deshalb ist es ihr so wichtig, dass Schule in Deutschland ein sicherer Ort wird.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Ilka Brecht, Moderatorin und Leiterin des ZDF-Magazins "frontal"

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Was heute noch wichtig ist

Reiche und Merz beim Arbeitgebertag / Leopoldina diskutiert über den Schutz der biologischen Vielfalt im Land / Meta KI-Brillen kommen nach Deutschland 12.10.2026 | 1:07 min

Arbeitgebertag 2026: Bundeskanzler Friedrich Merz spricht beim Arbeitgebertag. Er dürfte nach dem überraschenden Rücktritt von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) auf die jüngste Kabinettsumbildung eingehen. Zudem wird erwartet, dass der CDU-Vorsitzende für eine schnelle Umsetzung der Reformvorhaben wirbt. Auch Wirtschaftsministerin Katherina Reiche soll sprechen. Daneben war eigentlich auch ein Auftritt von Bas geplant.

Metas KI-Brille geht in Deutschland an den Start: Ab heute soll die KI-Brille Meta Ray-Ban Display hierzulande erhältlich sein, rund ein Jahr nach dem Verkaufsstart in den USA. Allerdings gibt es Datenschutz-Bedenken gegen das Produkt. In Norwegen könnte beispielsweise bald ein Verbot für die Brillen an ausgewählten Orten kommen.

Leopoldina zum Erhalt der biologischen Vielfalt: Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina stellt das Diskussionspapier "Schutzgebiete - Für eine wirkungsvollere Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt" vor. Es geht unter anderem darum, ob die ausgewiesenen Schutzgebiete in Deutschland, darunter unter anderem Moore und Altwälder, die biologische Vielfalt auch wirklich effektiv schützen.

Sportlich in den Tag

Bayerns größter Gegner ist der Platz: Für den FC Bayern wird das erste Auswärtsspiel der Champions-League-Saison wegen des ungewohnten Untergrunds zur Herausforderung. Norwegens Aufschwung im Fußball hat damit zu tun.

Zahl des Tages

1,76 Millionen volljährige Menschen haben sich 2019 freiwillig im Bevölkerungsschutz in Deutschland engagiert. Mit den 14- bis 17-Jährigen sind es sogar 1,93 Millionen. Die Zahlen stammen aus dem Freiwilligensurvey 2019. Am 13. Oktober ist der von der UN ausgerufene Tag der Katastrophenvorbeugung - dieser soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig Vorsorge ist.

Gesagt

Wenn man ein paarmal durch Krisen gegangen ist, wenn Menschen gestorben sind, wenn man genug Traurigkeit und Freude erlebt hat - dann tendiert man dazu, seine Aufmerksamkeit in Richtung Freude zu lenken. „ Paul Simon, Sänger und Gitarrist

Paul Simon, amerikanischer Sänger und Songwriter und Mitglied von Simon and Garfunkel, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 13.10.2026 | 2:34 min

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So wird das Wetter heute

Am Dienstag ist es im Osten und Südosten nach Nebel oft freundlich. Sonst überwiegen die Wolken. Vor allem nördlich von Saar und Main regnet es auch mal. Die Temperatur steigt auf Werte von 13 bis 20 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Anna Grösch