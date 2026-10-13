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Politik

Nach Flughafen-Sperrung: Reiche auf Heimweg von Riad nach Berlin

Nach Flughafen-Sperrung:Katherina Reiche auf Heimweg von Riad nach Berlin

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Nach den Angriffen der Huthi auf den Flughafen in Riad konnte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche ihre Heimreise vorerst nicht antreten. Nun ist sie auf dem Weg nach Berlin.

Jemenitische Flaggen wehen neben einer digitalen Werbetafel, die den Huthi-Anführer Abdul-Malik al-Huthi sowie den arabischen Schriftzug „Unser Streit mit Saudi-Arabien besteht darin, dass es seine Aggressionen gegen uns einstellt“ zeigt.

Huthi-Rebellen haben den Flughafen von Riad erneut angegriffen. Ein Mensch soll getötet worden sein. Derweil soll Iran bereit sein, zwischen Saudi-Arabien und den Huthi zu vermitteln.

12.10.2026 | 0:26 min

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist nach einer Zwangspause in Saudi-Arabien auf dem Heimweg nach Berlin. Eine Sprecherin bestätigte am Abend, dass die Ministerin auf dem Rückweg nach Deutschland ist. Reiche hatte nach Angriffen auf den Flughafen von Riad in Saudi-Arabien festgesessen, der Flughafen wurde gesperrt.

Tote nach Angriff auf Flughafen in Riad

Bei einem Anschlag auf den internationalen Flughafen der saudischen Hauptstadt waren am Wochenende mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden. Danach hatte es weitere Attacken gegeben. Saudi-Arabien macht die Huthi-Miliz im Jemen dafür verantwortlich. Reiche hatte vor den Angriffen an Konferenzen in Riad teilgenommen.

Schaltgespräch mit Christian Sievers und Golineh Atai

Der Huthi-Angriff auf Riads Flughafen sei "kein vereinzelter Exzess", sondern reihe sich ein in die Taktiken der Miliz, sagt ZDF-Korrespondentin Golineh Atai.

11.10.2026 | 2:37 min

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heuteXpress am 12.10.2026 um 07:30 Uhr.
Themen
Katherina ReicheJemen

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