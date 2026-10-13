Nach Flughafen-Sperrung: Reiche auf Heimweg von Riad nach Berlin

Nach Flughafen-Sperrung:Katherina Reiche auf Heimweg von Riad nach Berlin
Nach den Angriffen der Huthi auf den Flughafen in Riad konnte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche ihre Heimreise vorerst nicht antreten. Nun ist sie auf dem Weg nach Berlin.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist nach einer Zwangspause in Saudi-Arabien auf dem Heimweg nach Berlin. Eine Sprecherin bestätigte am Abend, dass die Ministerin auf dem Rückweg nach Deutschland ist. Reiche hatte nach Angriffen auf den Flughafen von Riad in Saudi-Arabien festgesessen, der Flughafen wurde gesperrt.
Tote nach Angriff auf Flughafen in Riad
Bei einem Anschlag auf den internationalen Flughafen der saudischen Hauptstadt waren am Wochenende mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden. Danach hatte es weitere Attacken gegeben. Saudi-Arabien macht die Huthi-Miliz im Jemen dafür verantwortlich. Reiche hatte vor den Angriffen an Konferenzen in Riad teilgenommen.
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