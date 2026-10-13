Nach Flughafen-Sperrung: Reiche auf Heimweg von Riad nach Berlin

Nach den Angriffen der Huthi auf den Flughafen in Riad konnte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche ihre Heimreise vorerst nicht antreten. Nun ist sie auf dem Weg nach Berlin.

Huthi-Rebellen haben den Flughafen von Riad erneut angegriffen. Ein Mensch soll getötet worden sein. Derweil soll Iran bereit sein, zwischen Saudi-Arabien und den Huthi zu vermitteln. 12.10.2026 | 0:26 min

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist nach einer Zwangspause in Saudi-Arabien auf dem Heimweg nach Berlin. Eine Sprecherin bestätigte am Abend, dass die Ministerin auf dem Rückweg nach Deutschland ist. Reiche hatte nach Angriffen auf den Flughafen von Riad in Saudi-Arabien festgesessen, der Flughafen wurde gesperrt.

Tote nach Angriff auf Flughafen in Riad

Bei einem Anschlag auf den internationalen Flughafen der saudischen Hauptstadt waren am Wochenende mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden. Danach hatte es weitere Attacken gegeben. Saudi-Arabien macht die Huthi-Miliz im Jemen dafür verantwortlich. Reiche hatte vor den Angriffen an Konferenzen in Riad teilgenommen.

Der Huthi-Angriff auf Riads Flughafen sei "kein vereinzelter Exzess", sondern reihe sich ein in die Taktiken der Miliz, sagt ZDF-Korrespondentin Golineh Atai. 11.10.2026 | 2:37 min

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa