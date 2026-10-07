Update am Morgen: Ein Trauma bis heute

Guten Morgen,

heute ist der 7. Oktober - niemand im Nahen Osten wird dieses Datum einfach so zur Kenntnis nehmen. Es ist ein Tag, der die Region für immer verändert hat. Israel gedenkt heute der Toten, die von Hamas-Kämpfern bei ihrem Massaker ermordet worden sind.

Drei Jahre später und kurz vor der entscheidenden Parlamentswahl Ende Oktober geht es in Israel noch immer um die Frage, ob und wie der Angriff und die über 1.200 Toten hätten verhindert werden können. Israel wurde an diesem Tag völlig überrascht, dabei habe es vorher zahlreiche Hinweise auf einen großen Angriff der Hamas gegeben, sagt der israelische Militärjournalist Amos Harel.

ZDF-Korrespondent Thomas Reichart hat ihn für das Auslandsjournal getroffen, Harel berichtet dabei von Fehleinschätzungen der israelischen Behörden, die hätten erkennen müssen, dass ein ernstzunehmender Angriff im Gange war. Harel ist überzeugt: Hätte das Militär reagiert und in der Nacht noch die Truppen an der Grenze zu Gaza verstärkt, wäre der Angriff nicht so katastrophal gewesen. Es dauerte Stunden, bis genügend Soldaten in den Kibbuzim nahe des Gazastreifens eintrafen. Premier Netanjahu lehnt bis heute jede Verantwortung ab und hat eine staatliche Untersuchungskommission bislang verhindert - Harel hält diese für unverzichtbar.

heute journal, 10.09.2026, 21:45 Uhr 10.09.2026 | 2:43 min

Eine Kommission könnte seiner Meinung nach miteinschließen, was nach dem 7. Oktober passierte: Israels Krieg in Gaza mit weit über 70.000 getöteten Palästinensern, das Leid und die Zerstörung. Bis heute hält die israelische Armee große Teile des Gazastreifens besetzt und bombardiert den Landstrich. Laut einem UN-Bericht wurden allein in den ersten beiden Kriegsjahren 200.000 Tonnen Sprengstoff vom israelischen Militär auf Gaza abgeworfen.

Mehr als 80 Prozent aller Gebäude sind nach Angaben des UN Satellite Centre beschädigt oder komplett zerstört. Der 7. Oktober hat Menschen in Gaza und in Israel über Generationen traumatisiert und teilweise radikalisiert. Amos Harel ist der Meinung, dass die meisten Israelis nichts davon hören wollen, was im Namen Israels in Gaza geschehen ist und sie sich nach wie vor auf ihren Schmerz und ihr Leid von jenem Tag konzentrieren.

Dabei geht mir ein Satz nicht mehr aus dem Kopf, den mir Lior Peri sagte, dessen Vater von der Hamas als Geisel nach Gaza verschleppt und getötet wurde: Frieden machst du mit deinen Feinden.

Ich freue mich auf Sie heute Abend im auslandsjournal,

Alica Jung, Moderatorin des auslandsjournals

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heute journal update, 07.10.2026, 00:15 Uhr 07.10.2026 | 0:43 min

Erster Koalitionsausschuss seit der Sommerpause: Zum ersten Mal seit den Reformbeschlüssen im Juli wollen sich die Spitzen von Union und SPD im Koalitionsausschuss treffen. Dabei dürfte es um die weitere Umsetzung der Reformpläne gehen, über die es erhebliche Differenzen im Regierungsbündnis gibt.

Metall-Tarifrunde beginnt: IG Metall und Arbeitgeber verhandeln angesichts internationaler Krisen und steigender Inflation über die Zukunft des industriellen Kerns der größten Volkswirtschaft Europas. Betroffen sind rund 3,7 Millionen Beschäftigte in so unterschiedlichen Branchen wie Auto, Maschinenbau, Elektrotechnik oder Rüstungsgüter.

Bekanntgabe des Nobelpreises für Chemie: Der oder die Preisträger werden frühestens um 11:45 Uhr bekanntgegeben.

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Erstmals stellt die AfD einen Landtagspräsidenten - gewählt von mehr Abgeordneten als erwartet. Welche Folgen die Wahl des AfD-Politikers für die Politik Sachsen-Anhalts hat - ZDFheute live berichtet und ordnet ein.

ZDFheute live, 06.10.2026, 19:30 Uhr 06.10.2026 | 22:15 min

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ZDFsportstudio, 07.10.2026, 00:00 Uhr 07.10.2026 | 2:59 min

Weitere Zusammenfassungen der Nations-League-Spiele finden Sie hier.

Gesagt

Für Leute, die Kinderschutzgrenzen überschreiten, ist der Sport wie ein Magnet. Da darf man sich keiner Illusion hingeben, egal ob man Amateur- oder Profiverein ist. „ Lutz Munack, Geschäftsführer für Kinder und Jugend bei Union Berlin

In der neuen ZDF-Doku "Tatort Jugendfußball" (ab heute im ZDF streamen) sprechen erstmals zahlreiche betroffene Jungen und Männer über ihre Erfahrungen mit Übergriffen und sexuellem Missbrauch im Fußball. Insgesamt 44 Strafverfahren mit mehr als 200 Betroffenen hat das Team recherchiert. In ganz Deutschland: von München über Frankfurt und Leipzig bis nach Hannover.

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 06.10.2026 | 1:34 min

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Am Mittwoch scheint nach Nebelauflösung oft die Sonne, nur im Norden sind die Wolken dichter. Dort nieselt es aber kaum. Im Westen ziehen im Tagesverlauf Wolken auf. Am Abend bringen sie Regen und einzelne Gewitter mit. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 26 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher