Update am Morgen: Wie sich Populisten ausbremsen lassen

Guten Morgen,

wer sich Gedanken darüber macht, wie sich der Aufstieg von Rechtspopulisten mindestens bremsen lässt, für den lohnt ein Blick nach Großbritannien. Dort hat Premier Andy Burnham soziale Reformen nicht nur angekündigt, er hat einige direkt nach seinem Amtsantritt vor einhundert Tagen umgesetzt: die Ticketpreise für Bus und Bahn gedeckelt, die Mehrwertsteuer auf Strom gesenkt. So ist es Burnham gelungen, Labour aus dem Stimmungstief zu führen und die Rechtspopulisten von Nigel Farages Reform UK-Partei zurückzudrängen.

Allerdings: Der finanzielle Härtetest steht noch aus. Heute stellt die Regierung im Unterhaus ihren ersten Haushalt vor und über allem schwebt die Frage: Wer soll all die angekündigten Wohltaten bezahlen? Vielleicht müsse er doch einen "politischen Preis zahlen", hatte Burnham kürzlich angedeutet. So kann man Steuererhöhungen auch umschreiben. Das Thema beschäftigt die Kolleg*innen von "heute in Europa".

In den USA ist es bekanntlich nicht gelungen, einen Populisten von der Macht fernzuhalten. Trump dehnt die Demokratie bis zum Äußersten, doch sein Einfluss könnte nach den Midterms schwinden. Sollten sich die jüngsten Umfragen bewahrheiten, die Demokraten den Kongress tatsächlich zurückerobern, Donald Trump könnte nicht mehr durchregieren. Seine Strafzölle gegen Europa, sein Krieg gegen Iran, seine Geschäfte mit Russland - in wichtigen Bereichen würde der Präsident zur lame duck werden, geschwächt und politisch handlungsunfähig. Entsprechend groß ist die Sorge bei vielen Amerikanern vor Manipulation und Wahlfälschung. Unser Washington-Korrespondent Elmar Thevessen zeigt heute Abend im auslandsjournal: Trump und seine Leute haben längst damit begonnen.

Einen schönen Tag wünscht Ihnen

Andreas Klinner, Moderator und Chef vom Dienst von "heute in Europa"

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heute journal update, 26.10.2026, 23:50 Uhr 26.10.2026 | 1:12 min

Neue Antisemitismusbeauftragte: Katharina von Schnurbein wird neue Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung. Sie folgt auf Felix Klein, der den Posten als erster Beauftragter innehatte. Von Schnurbein war seit 2015 Beauftragte der EU-Kommission für den Kampf gegen Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens.

Neues Quantenkommunikationsnetz: Bundesforschungsministerin Dorothee Bär aktiviert heute ein neues Quantenkommunikationsnetz zwischen Bayern, Thüringen und Berlin. Die Initiative "QuNET" entwickelt seit 2019 sichere Kommunikationssysteme auf Basis von Quantentechnologien.

Neue Konjunkturdaten: Heute wird das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) veröffentlicht. Es zeigt die Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts und stellt damit die gesamtwirtschaftliche Entwicklung dar.

Ausführlich informiert

Tech-Konzerne stecken Milliarden in Künstliche Intelligenz. Doch ob sich die Investitionen auszahlen, ist ungewiss. Ist die KI-Branche bereits too big to fail? ZDFheute live analysiert.

ZDFheute live, 27.10.2026, 19:30 Uhr 27.10.2026 | 14:08 min

Sportlich in den Tag

Im Europapokal der Männer ist es längst ein Klassiker, jetzt stehen sich auch die Frauen-Teams zum ersten Mal gegenüber: Der FC Bayern empfängt am dritten Spieltag der Champions League Real Madrid. Was ist für den ungeschlagenen Bundesliga-Tabellenführer drin gegen die Spanierinnen? Wer sich selbst ein Bild machen will, schaltet ab 18:45 Uhr die Übertragung im sportstudio-Livestream ein.

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 28.10.2026 | 2:22 min

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Am Mittwoch bleiben die Wolken im Südosten dicht und es regnet. Sonst lockert die Wolkendecke von Westen her auf. Ganz im Westen ist es teils auch sonnig. Die Temperatur steigt auf Werte von 9 bis 15 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider