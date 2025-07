Das Gute zum Wochenende: True Crime tut gut

Guten Morgen,

Zwei Drittel bis 90 Prozent der Fans sind Frauen. Sie haben allgemein mehr Angst vor Kriminalität und wollen dadurch lernen, "wie sie sich besser auf Gefahren und Gewalt vorbereiten können", sagt die Expertin in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. True Crime als Schutzmechanismus. Doch was können Menschen tun, um mit ihrer Angst klarzukommen, für die dieses Genre nichts ist?

Was viele gar nicht wissen und deshalb keine Angst haben, obwohl diese berechtigt wäre: Ob Herzerkrankungen, ADHS oder mentale Gesundheit - Frauen müssen anders behandelt werden als Männer. Das Risiko, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt zu sterben, ist bei Frauen doppelt so hoch wie bei Männern. Doch dieser "Gender Health Gap" kann überwunden werden. Wie, das zeigt der plan-b-Film "Medizin, die alle sieht - Geschlechtergerecht behandeln".

Was noch gut war diese Woche:

Bei den Frauen, die an Screening-Untersuchungen teilnehmen, sterben 20 bis 30 Prozent weniger an Brustkrebs. Laut einer Studie des Bundesamts für Strahlenschutz erhöht das Früherkennungs-Programm für 50- bis 75-jährige Frauen die Heilungschancen, denn mit einer Mammografie lassen sich Tumore oft finden, bevor sie ertastbar sind. Es wird also etwa jeder vierte Todesfall durch eine frühzeitige Diagnose vermieden.

Im Juni wurde in der EU erstmals mehr Strom durch Sonnenenergie erzeugt als durch jede andere Energiequelle, nämlich 22,1 Prozent. Das sind 45,4 Terawattstunden. An zweiter Stelle lag laut britischem Thinktank Ember die Kernenergie mit 21,8 Prozent und auf dem letzten Platz Kohle mit einem Anteil von nur 6,1 Prozent an der Stromerzeugung - so wenig wie nie.

Barbie mit Diabetes: Der US-Spielzeugriese Mattel bringt eine Barbie-Puppe mit Diabetes auf den Markt. Am Arm trägt sie ein Blutzuckermessgerät, an der Hüfte ist eine Insulinpumpe befestigt - alle Geräte natürlich in Barbie-Pink. Mattel erklärte, die neue Barbie versetze mehr Kinder in die Lage, sich selbst in Barbie wiederzuerkennen.