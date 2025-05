Update am Abend: Finanzpaket - Eine Frage der Perspektive

Guten Abend,

es war ein historischer Tag im Parlament. Eine weitere mögliche Hürde für das Milliarden-Finanzpaket der wohl künftigen Regierung aus Union und SPD ist überwunden. Deutschland ist unverzichtbaren Investitionen in Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz beziehungsweise künftige Generationen ruinierenden Schulden ein Stück näher - je nachdem, wen man fragt im alten Bundestag. Eine Frage der Perspektive also.

Merz und Klingbeil auf gemeinsamer Mission

Lars Klingbeil (SPD) bemühte sich derweil, Vorteile für die Menschen in Deutschland herauszustellen: "Dieses Paket wird die Mehrheit der Menschen in ihrem Alltag entlasten." Es werde das Wachstum ankurbeln und Frieden wahren.

Grüne, AfD und FDP gehen Union hart an

Britta Haßelmann von den Grünen warf Merz "Diffamierung" vor - ihre Partei und die SPD hätten im Wahlkampf lange für eine Reform der Schuldenbremse gestritten. "All das haben Sie kategorisch abgelehnt - und meistens noch mit einer solchen Überheblichkeit und einem solchen Populismus, dass einem schlecht werden konnte." Weil das Finanzpaket nun aber in der Sache richtig sei, werde man zustimmen.

Bleibt noch die Frage, wie es weitergeht: Auch im Bundesrat ist eine Zweidrittelmehrheit für das Finanzpaket nötig. Nachdem CSU und Freie Wähler aus Bayern ihr "Okay" gegeben hatten, sollte diese aber stehen. Die Abstimmung soll voraussichtlich am Freitag stattfinden.

Noch-Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) soll nach ihrem Ausscheiden aus der Bundesregierung eine Top-Position bei den Vereinten Nationen in New York erhalten. Die Bundesregierung will die Grünen-Politikerin nach Informationen aus Regierungskreisen als deutsche Kandidatin für den Vorsitz der UN-Generalversammlung in der Sitzungsperiode 2025/2026 benennen. Ein entsprechender Kabinettsbeschluss im Umlaufverfahren ist demnach auf den Weg gebracht.

Lage im Nahost-Konflikt

Israel greift Gaza wieder aus der Luft an. Nach der erfolgreichen ersten Phase der Waffenruhe gilt diese nun als gescheitert. "Das bedeutet, dass der Krieg zurück ist in Gaza. Und möglicherweise mit einer Gewalt und mit einer Wucht, die den Krieg vor der Waffenruhe noch übertreffen könnte", analysiert ZDF-Korrespondent Thomas Reichart. Auch eine Bodenoffensive könnte unmittelbar bevorstehen.

Mit den Kinderfilmen "Die Wilden Kerle", aus denen der Ausspruch stammt, wurde Wilson Gonzalez Ochsenknecht berühmt. Heute feiert der Schauspieler und Musiker seinen 35. Geburtstag. Bald ist er auch wieder auf den Bildschirmen zu sehen. In der Comedyserie "Späti" spielt Ochsenknecht nicht nur mit, er hatte auch die Idee, "weil ich oft an Spätis abhing und dort so viele Geschichten passiert sind, dass man sie einfach erzählen musste. Der Späti ist ein Ort, an dem alles passiert: Träume, Abstürze, Begegnungen." Zu sehen ab dem 28. März - also noch etwas Geduld. Heute dürfen Sie dafür schon mal das neue Streamingportal des ZDF kennenlernen.