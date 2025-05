Update am Abend: Entgleist und entweiht

Weiter geht's mit noch mehr Zahlen: Wie klingen 345.000? So viele Menschen kehrten im vergangenen Jahr der evangelischen Kirche den Rücken. Und 322.000? So viele waren es bei den Katholiken . Zusammengenommen sind das mehr Menschen als in einer Großstadt wie Düsseldorf leben, die aus den Kirchen fliehen. Hinzu kommen Hunderttausende, die durch Tod nicht mehr Teil der irdischen Glaubensgemeinschaften sind. Bemerkenswert: Hauptgrund des Mitgliederschwundes sind die Austritte - also Menschen, die aktiv entscheiden: Da will ich nicht mehr mitmachen.