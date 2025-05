Das Vertrauen in politische Institutionen und Prozesse ist in Deutschland seit Jahren eher niedrig - nur ca. ein Drittel der Bürger*innen zeigt laut Erhebungen der EU-Kommission grundsätzliches Vertrauen. Zeitweise war es zuletzt sogar rückläufig, am stärksten übrigens bei muslimischen Befragten . An dieser Tendenz sind die migrationsfeindlichen Narrative einiger demokratischer Parteien beteiligt.