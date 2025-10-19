Weg mit "Unkraut"!: Warum unsere Sprache das Ökosystem verzerrt

Weg mit dem "Unkraut"!:Warum unsere Sprache das Ökosystem verzerrt
von Andreas Ewels
Was wir "Unkraut" nennen, rettet Bienen - und "Schädlinge" pflegen den Boden. Unsere Sprache unterschätzt die Natur. Zeit für ein Umdenken, sagen Experten.
Sprache formt Wirklichkeit. Sie beeinflusst, wie wir denken, fühlen und handeln. Begriffe wie "Unkraut", "Ungeziefer" oder "Schädlinge" sind tief in unserem Sprachgebrauch verankert - und ebenso tief in unseren Vorurteilen gegenüber bestimmten Pflanzen und Tieren.
Negative Wörter, obwohl unverzichtbar für ökologisches Gleichgewicht
Doch diese negativ konnotierten Wörter verschleiern die ökologische Bedeutung jener Lebewesen, die für das Gleichgewicht unserer Umwelt unverzichtbar sind.
Der Begriff "Unkraut" etwa suggeriert Nutzlosigkeit oder gar Schaden. Dabei sind viele dieser Pflanzen wahre Überlebenskünstler und wichtige Nahrungsquellen für Insekten.
Die Brennnessel - oft als lästiges Unkraut bekämpft - ist Lebensraum und Futterpflanze für über 50 Schmetterlingsarten, darunter das Tagpfauenauge und der Kleine Fuchs. Auch der Löwenzahn bietet früh im Jahr Pollen für Bienen, wenn andere Pflanzen noch nicht blühen.
Wertneutrale Begriffe statt wertender Worte
Matthias Rillig ist Professor für Pflanzenökologie und Mykorrhiza-Forschung an der Freien Universität Berlin. Er beschäftigt sich intensiv mit der Wirkung von Begriffen in der ökologischen Forschung und meint:
"Es ist immer wichtig, wertneutrale Begriffe zu benutzen", so Rillig. Seine Empfehlung: "Wie wäre es, wenn wir Ackerbegleitkräuter statt Unkräuter sagen?"
Wortwahl: Schädlinge oder Nützlinge?
Diese Sichtweise gilt für ihn nicht nur in der Welt der Pflanzen, sondern auch bei Tieren. Stichwort: "Schädlinge". "Das Wort entstand im Kontext der Landwirtschaft und beschreibt Tiere, die Ernteerträge mindern", erklärt Sprachwissenschaftler Jochen Bär von der Universität Vechta. Doch viele dieser Arten erfüllen essenzielle Funktionen.
Der Maulwurf etwa lockert den Boden und verbessert dessen Durchlüftung - ein natürlicher Gärtner, der das Bodenleben fördert. Auch Blattläuse, oft als Plage betrachtet, sind wichtige Nahrungsquelle für Marienkäfer und andere Nützlinge.
"Ungeziefer" und Teil komplexer Nahrungsketten?
"Ungeziefer" ist ein besonders abwertender Ausdruck, meint Bär: "Er bezeichnete ursprünglich Tiere, die nicht zum "Ziehen" - also zur Arbeit - taugten." Heute wird er pauschal für alles verwendet, was krabbelt und stört. Dabei sind selbst Fliegen und Wespen Teil komplexer Nahrungsketten und tragen zur Zersetzung organischer Stoffe bei.
Auch die Tierrechtsorganisation PETA setzt sich gegen die Einordnung von Tieren nach ihrem Nutzen für den Menschen ein und fordert eine "respektvolle Sprache". PETA-Pressereferentin Judith Stich erklärt dazu:
Wissenschaft als Vorreiter beim Umdenken?
Die Entstehung solcher Begriffe ist historisch nachvollziehbar: In Zeiten knapper Ressourcen und agrarischer Abhängigkeit wurden Pflanzen und Tiere vor allem nach ihrem Nutzen für den Menschen bewertet. Was keine direkte Funktion erfüllte, wurde als störend empfunden - und sprachlich aussortiert.
Doch in Zeiten des Artensterbens und ökologischer Krisen ist ein Umdenken nötig. Da sieht Matthias Rillig besonders die Wissenschaft als wichtige Vorreiter: "Es muss auch bei uns Wissenschaftlern eine Auseinandersetzung über die Nutzung bestimmter Fachbegriffe geben".
Die Wissenschaft ist sich da weitgehend einig, denn Sprache sollte die Vielfalt und Bedeutung aller Lebewesen widerspiegeln.
So sieht es auch Judith Stich. Für sie ist klar, dass Tiere ebenso fühlen und leiden wie Menschen. "Sie kümmern sich liebevoll um ihren Nachwuchs, bilden stabile soziale Bindungen, empfinden Angst und Schmerz".
Naturfilmer für mehr Achtung gegenüber Natur
Statt von "Unkraut" könnten wir von "Wildpflanzen" sprechen, statt "Schädlingen" von "ökologischen Mitspielern". Der bekannte Tierfilmer Robin Jähne ist jeden Tag in der Natur unterwegs und weiß:
Wie viele Umwelt- und Naturfilmer wählt er seine Worte mit Bedacht und wirbt für mehr Achtung gegenüber der Natur: "Indem wir unsere Begriffe hinterfragen, öffnen wir den Blick für die Schönheit und Funktionalität der Natur - und erkennen zugleich unseren eigenen Platz darin."
Andreas Ewels ist Redakteur im ZDF-Programmbereich reporter/reportage.
Mehr über das Ökosystem Erde
Pflanzen und Tiere:Verlust genetischer Vielfalt besorgt Expertenmit Video
Artenschutz-Bilanz vom WWF:Sorgen um Igel - aber mehr Seeadlermit Video
Bau von Nistplätzen:Warum heimische Vögel in Wohnungsnot geratenvon Christine Elsnermit Video
Neophyten bekämpfen:Wie invasive Pflanzen unsere Natur bedrohenvon Daniel Kriegeskortemit Video
Verbot invasiver Art in Schweiz:Kirschlorbeer: Ist ein Verbot sinnvoll?von Annika Hefftermit Video
Forscher sehen Kipppunkt erreicht:Viele tropische Korallenriffe könnten bald absterbenmit Video
Update der Roten Liste:Warum es der "Suppenschildkröte" besser gehtvon Mark Hugomit Video
Biodiversität im Garten fördern:Wildblumenwiese: So klappt das Anlegenvon Linus Schniedersmit Video