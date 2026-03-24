Soziales Netzwerk und Online-Shop: Wie läuft es beim TikTok-Shop?

Seit einem Jahr kann man bei TikTok auch shoppen. Wenige User nutzen den Service regelmäßig, viele kennen ihn noch gar nicht. Wie funktioniert der Shop eigentlich?

Über den TikTok-Shop werden Nutzern Produkte angezeigt, die sie über die Plattform erwerben können. Laut einer Studie nutzen inzwischen 21 Prozent der Deutschen Plattformen zum Einkaufen. 24.03.2026 | 0:35 min

Seit einem Jahr ist TikTok nicht mehr nur ein soziales Netzwerk. Nutzer in Deutschland können in der Video-App seit März 2025 dort auch einkaufen. Welche Relevanz hat der Shop zwölf Monate nach dem Start? Ein Überblick:

Wie viele Menschen kaufen bei TikTok ein?

Laut Daten des Marktforschungsunternehmens NIQ haben gut 15 Prozent der erfassten Online-Käufer in Deutschland zwischen dem 31. März 2025 und dem 1. März dieses Jahres schon mindestens einmal im TikTok-Shop gekauft. Die Entwicklung deute darauf hin, dass der Shop von Kunden zunehmend in die regelmäßigen Einkaufsroutinen integriert werde, sagt NIQ-Marktforscher Stefan Heidenreich. Ein Jahr nach seinem Start belegt der TikTok-Shop in der Umsatz-Rangliste der erfassten Onlinehändler in Deutschland derzeit den 15. Platz.

Das Angebot wird nicht nur von jüngeren Menschen genutzt. Der Käuferanteil verteilt sich relativ gleichmäßig auf die Altersgruppen bis 66 Jahre. Ältere bestellen deutlich seltener. Laut NIQ ist

Mode im TikTok-Shop mit einem Anteil von 17 Prozent die umsatzstärkste Warengruppe, gefolgt von

Computer- und Elektronikprodukten (16 Prozent) sowie der

Kategorie Wohnen und Haushaltsgeräte (14 Prozent). Heidenreich zufolge haben zuletzt auch Lebensmittel und Tierbedarf an Bedeutung gewonnen. Heidenreich zufolge haben zuletzt auch Lebensmittel und Tierbedarf an Bedeutung gewonnen.

Laut einer YouGov-Umfrage kaufen sieben Prozent der Menschen in Deutschland einmal pro Woche oder häufiger bei TikTok ein, jeder Zweite kennt den Shop noch gar nicht. Das Institut hat mehr als 2.000 Menschen repräsentativ befragt.

Wie zufrieden sind die Verantwortlichen selbst?

Wir sehen seit dem Start eine starke Entwicklung in allen Bereichen. „ Max Burianek, Leiter des deutschen TikTok-Shops

Jeden Monat kämen neue Verkäufer und Creator hinzu, die das Produktangebot für Kunden erweiterten. Konkrete Umsatz- oder Nutzerzahlen für den Shop nennt das Unternehmen nicht. Die täglichen Umsätze der Verkäufer hätten sich in den letzten sechs Monaten nahezu verdoppelt, sagt Burianek. Er sieht großes Wachstumspotenzial. TikTok wird nach eigenen Angaben pro Monat von mehr als 27 Millionen Menschen in Deutschland genutzt.

Laut Burianek gibt es bereits mehr als 25.000 Verkäufer. Dazu zählen neben kleinen und mittleren Unternehmen auch große Marken wie L'Oréal, Nivea, Philips, Samsung, Tefal, The Body Shop, Tonies, Triumph und WMF. Zu den meistgekauften Produkten gehören demnach unter anderem Damen-Sneaker, drahtlose Türklingel-Kameras, Laufbänder, Koffersets, Katzen-Kratzbäume sowie Sandalen und Übungshefte für Kinder.

Wie funktioniert der Shop?

Auf TikTok werden Inhalte und Produkte auf Basis des Nutzerverhaltens angezeigt. Der Algorithmus analysiert, was Menschen anschauen, liken oder kommentieren, und spielt passende Inhalte aus. Produkte aus Videos oder Livestreams lassen sich direkt in der App kaufen. Der gesamte Bestellprozess ist in die Plattform integriert. TikTok erhält für jeden Kauf eine Provision von bis zu neun Prozent.

Was sind aus medizinischer Sicht die größten Risiken bei Medfluencern – gerade wenn es um sensible Themen wie psychische Gesundheit, Impfen oder Ernährung geht? Dr. Christoph Specht klärt auf. 11.06.2025 | 6:52 min

Eine zentrale Rolle spielen Influencer, die mit Händlern zusammenarbeiten und von ihnen beauftragt werden. TikTok will mit seinem Marktplatz Trends setzen und ein neues Genre begründen. "Discovery commerce" soll Unterhaltung, Community und Entdeckung verbinden und ein neues Einkaufserlebnis schaffen.

TikTok hat dem Handel eine Formel präsentiert, wie man Menschen auch in Zeiten allgemeiner Kaufzurückhaltung wieder zum Impulskauf bringen kann. „ Frank Düssler, Sprecher des E-Commerce-Verbandes BEVH

Die Plattform stehe für Dynamik in einem Markt, in dem viele klassische Onlineshops aktuell stagnierten, sagt Frank Düssler, der Sprecher des E-Commerce-Verbandes BEVH.

Welche Wirkung Portale wie TikTok entfalten können, zeigte sich kürzlich auch bei Skyr.

Skyr wird in vielen Supermärkten knapp. Warum das eiweißreiche Milchprodukt aus Island derzeit in zahlreichen Kühlregalen vergriffen ist und Kunden auf Alternativen ausweichen müssen. 12.03.2026 | 0:37 min

Warum ist TikTok umstritten?

TikTok steht öffentlich in der Kritik. Die EU-Kommission geht gegen die Plattform vor - wegen möglicher suchtfördernder Mechanismen und schädlicher Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Dem Unternehmen droht eine heftige Strafe. TikTok weist die Vorwürfe zurück.

Was die EU-Kommission von TikTok fordert Die Einführung wirksamer "Bildschirmzeitpausen" : TikTok hole Nutzer derzeit auch nachts, wenn sie nicht online seien, mit Benachrichtigungen immer wieder auf die Plattform zurück. Derzeitige Zeit-Beschränkungen seien außerdem leicht zu umgehen.

: TikTok hole Nutzer derzeit auch nachts, wenn sie nicht online seien, mit Benachrichtigungen immer wieder auf die Plattform zurück. Derzeitige Zeit-Beschränkungen seien außerdem leicht zu umgehen. Änderungen daran, welche Inhalte den Nutzern empfohlen werden .

. Deaktivieren des "Infinite Scrolling": Damit ist gemeint, dass beim Scrollen in einem Dienst ständig neue Inhalte geladen werden, ohne dass der Nutzer zu Pausen gezwungen ist.

Quelle: dpa Quelle: dpa

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Quelle: dpa