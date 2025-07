T-Mobile darf US-Mobilfunkanbieter UScellular übernehmen

Der Mobilfunkanbieter T-Mobile hat in den USA grünes Licht für zwei milliardenschwere Übernahmen erhalten, nachdem das Unternehmen auf Druck der US-Regierung seine Programme für Vielfalt und Inklusion beendet hatte. Als letzte notwendige Instanz erteilte die Aufsichtsbehörde FCC am Freitag die Genehmigung.

Kartellamt: UScellular-Kunden erhalten zuverlässigeren Dienst

T-Mobile hatte seinerseits in einem Brief an die FCC mitgeteilt, seine Richtlinien zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion "nicht nur dem Namen nach, sondern auch in der Sache" zu beenden.