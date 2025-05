Mobilfunk-Messwoche beginnt: Bürger sollen Funklöcher melden

Mitmachen kann, wer die kostenlose Breitbandmessung-App der Bundesnetzagentur herunterlädt. Damit können Nutzer die Netzqualität an ihrem aktuellen Standort messen. Die Daten werden gespeichert und an die Bundesnetzagentur übermittelt. Sollte man sich tatsächlich in einem Funkloch befinden, werden die gemessenen Daten übermittelt, sobald das Handy wieder im Netz ist.