Ottobock: Prothesen-Hersteller geht trotz Kritik an die Börse

Prothesen-Hersteller Ottobock will mit den Börsengang-Einnahmen vor allem eins: Schulden tilgen. Das finden nicht alle gut. Trotzdem sind die Aktien im Vorfeld sehr gefragt.

Den bislang bedeutendsten Börsengang in 2025 muss man sich genauer anschauen: Mit einem Ausgabepreis von 66 Euro sieht es so aus, als könnte die Ottobock-Aktie für Kleinanleger interessant sein.

Auch der Zeitpunkt scheint gut gewählt: "Insgesamt ist die Gemengelage für Börsengänge also ordentlich," erklärt Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Denn: "Trotz weiterhin spürbarer Unsicherheiten sind die Märkte solide und US-Kapital fließt wieder nach Europa."

Nach einer (…) Durststrecke am IPO-Markt ist Ottobock der erste größere Börsengang seit Langem. „ Marc Tüngler, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW)

Warum Unternehmen an die Börse gehen

Warum gehen Unternehmen an die Börse? "Unternehmen gehen an die Börse, um frisches Kapital zu bekommen", erklärt ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller. "Das setzen sie dann für Wachstum, Investitionen oder den Schuldenabbau ein. Außerdem steigert ein Börsengang den Bekanntheitsgrad eines Unternehmens." Aktien seien auch eine gute Möglichkeit, Mitarbeiter am Unternehmen zu beteiligen, an sich zu binden und zu motivieren, so Haller. Wer profitiert von einem Börsengang? "Von einem Börsengang können viele profitieren. Am ehesten jedoch die bisherigen Eigentümer, weil sie durch den Verkauf von Aktien Geld einnehmen und ihre Anteile leichter verkaufen können", erklärt Haller. "Dem Unternehmen kann ein Börsengang helfen, wenn es frisches Kapital für Investitionen erhält. Anleger bekommen die Chance, am Erfolg des Unternehmens teilzuhaben." Was bedeutet IPO? IPO steht für "Initial Public Offering". Das ist das erstmalige öffentliche Angebot von Aktien eines Unternehmens an der Börse, mit anderen Worten der Börsengang.

Paralympics-Teilnehmer tragen Ottobock-Prothesen

Ottobock hat weltweit einen Marktanteil von rund 30 Prozent bei Prothesen und ist damit Weltmarktführer. Viele Paralympics-Teilnehmer tragen Ottobock-Prothesen. Auch als Hersteller von Rollstühlen und Exoskeletten ist das Unternehmen ganz vorne dabei.

Ein Technicker von Ottobock arbeitet an Prothesen für den französichen Para-Athlet Alexis Sanchez. Quelle: afp

Mit Blick auf die geopolitische Weltlage und einer immer älter werdenden Gesellschaft werden Medizintechnik-Produkte voraussichtlich weiter gefragt. Für Käuferinnen und Käufer also eine sichere Sache? So einfach ist es leider nicht.

Viel schwieriger als Weltmarktführer zu sein, ist es Weltmarktführer zu bleiben. „ Hans Georg Näder, Chef von Ottobock im ZDF im Jahr 2007

Denise Schindler ist eine der erfolgreichsten Para-Radsportlerinnen. Auch sie ist auf Unterstützung durch maßgeschneiderte Medizintechnik angewiesen. 17.08.2024 | 15:09 min

Unternehmenschef trifft harte Entscheidungen

Der Chef, Hans Georg Näder, Jahrgang 1961, steht seit 1990 an der Spitze des Familienunternehmens, das sein Großvater 1919 gegründet hat. In der Liste der 100 reichsten Deutschen belegte Näder 2024 Platz 61.

Er selbst hat sich in einem ZDF-Interview 2007 als "Teamchef mit Führungsanspruch" bezeichnet. Ein Teamchef, der in der Vergangenheit auch ungemütliche Entscheidungen getroffen hat: Von 2006 bis 2010 galt bei Ottobock die 42(!)-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich. Es hagelte Kritik, aber mit der Firma ging es bergauf.

Wie werden Prothesen hergestellt? Aluminium und Titan, hochfeste Kunststoffe und kleinste Motoren sowie Getriebe, ermöglichen künstliche Gliedmaße, die für Erwachsene wie für Kinder geeignet sind. 29.11.2017 | 2:33 min

Trotz Ermittlungen gegen Näder: Aktien überzeichnet

Aktuell laufen Ermittlungen gegen Hans Georg Näder. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt wegen des Verdachts auf schwere Steuerhinterziehung gegen den Kopf des Unternehmens. Der weist die Vorwürfe zurück.

Aber geschadet hat es der Reputation des Prothesen-Herstellers und damit dem Börsengang bislang nicht: Die Aktien des Medizintechnik-Herstellers sind mehrfach überzeichnet. Damit sind die Anteilsscheine ähnlich gefragt wie die Produkte.

Aufstehen und sich aufrecht fortbewegen: Dies sollen Exoskelette Menschen mit etwa einer Querschnittslähmung ermöglichen. Erste Prototypen werden getestet. 28.11.2024 | 2:27 min

Kritik an Börsengang: Schuldentilgung und Russlandgeschäft

Der Wert von Ottobock wird zurzeit mit rund vier Milliarden Euro eingestuft. Den meisten Experten wie Marc Tüngler scheint das viel und "recht ambitioniert". Vor allem wenn man weiß, dass das Unternehmen hoch verschuldet ist und mit dem Börsengang seinen Schuldenberg abbauen will.

Das ist zwar nicht unüblich, doch sehen es Investoren lieber, wenn das Geld aus einem Börsengang für die Entwicklung neuer innovativer Produkte verwendet wird und nicht, um damit Schulden abzubauen.

Ottobock: von der GmbH zur SE & Co. KGaA Ottobock verändert sich: von der Gmbh zu einer Co. KGaA. Eine Co. KGaA - also eine Kommanditgesellschaft auf Aktien - schüttet Dividende aus und bittet Aktionärinnen und Aktionäre zu Abstimmungen auf der Hauptversammlung; Grundsatzentscheidungen können diese aber nicht treffen. "Die Kontrolle verbleibt bei der Familie Näder. Investoren geben Kapital, können aber nicht mitreden. Das ist ein sehr großer Nachteil," so das Fazit von DSW-Geschäftsführer Marc Tüngler.

Kritisch zu hinterfragen sei Marc Tüngler zufolge das Engagement des Börsen-Neulings in Russland: "Ottobock ist trotz Krieg in der Ukraine weiterhin dort aktiv." In der aktuellen politischen Lage sei unklar, wie diese Aktivitäten beim Börsengang bewertet werden, erläutert Tüngler.

"Zuspitzungen - etwa zwischen USA und Russland - könnten unmittelbare Folgen (…) haben", ergänzt Tüngler. Der größte Börsengang seit langem wird im Vorfeld also nicht nur mit Jubel erwartet.