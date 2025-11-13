  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft
Unternehmen

Red Bull: EU startet Wettbewerbsverfahren wegen Marktmanipulation

Marktmanipulation an der Tankstelle?:EU leitet Wettbewerbsverfahren gegen Red Bull ein

|

Die EU-Kommission geht dem Verdacht nach, Red Bull habe Händler beeinflusst, um Rivalen aus den Regalen zu drängen. Besonders im Fokus: die Praktiken in den Niederlanden.

Dosen des Energydrinks Red Bull.

Hat Red Bull seine Marktmacht ausgenutzt, um Rivalen zu bekämpfen?

Quelle: dpa

Die EU-Kommission verdächtigt den Energy-Drink-Hersteller Red Bull, den Wettbewerb rechtswidrig einzuschränken. In einem nun eingeleiteten Verfahren will die Brüsseler Behörde prüfen, ob das österreichische Unternehmen eine Taktik entwickelt haben könnte, um Konkurrenzprodukte in der EU strategisch zu benachteiligen.

Dabei geht es um den Verkauf von Energy-Drinks in Supermärkten oder Tankstellenshops. Zum einen soll Red Bull der Mitteilung der EU-Kommission zufolge Händlern finanzielle und nicht-finanzielle Anreize geboten haben, um Konkurrenzprodukte mit einem Volumen über 250 Millilitern aus dem Sortiment zu nehmen oder weniger sichtbar zu platzieren. Zum anderen soll das Unternehmen seine Rolle als sogenannter Category Manager in Geschäften genutzt haben, um die Präsenz konkurrierender Marken zu beeinträchtigen.

US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus.

US-Präsident Trump bezeichnet das Vorgehen der EU gegen Google als unfair und droht mit Vergeltung. Die EU hatte gegen den US-Konzern eine Milliardenstrafe verhängt.

06.09.2025 | 1:38 min

Red Bull schweigt zu den Vorwürfen

Bei sogenannten Category-Management-Vereinbarungen betrauen Geschäfte einen Lieferanten mit der Verwaltung einer bestimmten Produktkategorie - etwa Energy-Drinks. Der Lieferant kann dabei auch Einfluss auf die Präsentation von Konkurrenzprodukten nehmen.

Red Bull äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Das Unternehmen nehme zu laufenden Verfahren keine Stellung, hieß es aus der Konzernzentrale in Fuschl bei Salzburg.

Washinton D.C., USA: Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Sarah Wynn-Williams sagt vor dem in Washinton Gericht gegen den Meta-Konzern aus.

Facebook-Mutterkonzern Meta stellt sich einem Kartellverfahren. Durch den Kauf von WhatsApp und Instagram soll widerrechtlich die Monopolstellung geschützt worden sein.

14.04.2025 | 0:20 min

Taktik in Niederlanden umgesetzt?

Die Kommission befürchtet, dass Red Bull die Benachteiligungs-Strategie mindestens in den Niederlanden umgesetzt haben könnte, wo das Unternehmen der Mitteilung zufolge offenbar eine marktbeherrschende Stellung auf dem nationalen Markt für den Großhandel mit Marken-Energy-Drinks innehat.

Wir wollen prüfen, ob diese Praktiken dazu beitragen, die Preise hochzuhalten und die Auswahl an Energy-Drinks für Verbraucher einzuschränken.

Kommissionsvizepräsidentin Teresa Ribera

Es ist laut EU-Kommission das erste Mal, dass sie einen möglichen Missbrauch einer Category-Management-Position untersucht. Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte Red Bull gegen das EU-Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung verstoßen haben. Die Kommission betonte, die Einleitung des Verfahrens bedeute keine Vorentscheidung über den Ausgang der Untersuchung.

Quelle: dpa
Thema
EU

Mehr zu Wettbewerbsverfahren

  1. Italien: Unicredit-Turm im Stadtteil Porta Nuova in Mailand.

    Commerzbank:Kartellamt erlaubt Unicredit Anteilskauf

  2. Das E. Barrett Prettyman Gerichtsgebäude in Washington.

    Nachrichten | heute:US-Kartellbehörden ziehen gegen Meta vor Gericht

    von Benjamin Daniel
    1:29 min
  3. Biontech Schriftzug an der Geschäftstelle von Biontech in Berlin Mitte.

    Pharma-Fusion:Kartellamt segnet Übernahme von Curevac durch Biontech ab

    mit Video
  4. Google Logo am Haupsitz der Firma in Kalifornien

    Zerschlagung des Internet-Riesen:Klage der US-Regierung gegen Google scheitert

    0:23 min