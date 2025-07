Baywa erwartet 1,6 Milliarden Euro Verlust

Der angeschlagene Mischkonzern Baywa erwartet für das vergangene Jahr einen Verlust von 1,6 Milliarden Euro. Die bis Ende 2028 geplante Sanierung soll aber nicht gefährdet sein, wie es in einer Pflichtmitteilung von Baywa für die Börse heißt. Das Münchner Unternehmen ist für die Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung vor allem im Süden und Osten Deutschlands wichtig.

Die aus der Genossenschaftsbewegung hervorgegangene Baywa hat in ihrer 102-jährigen Geschichte zuvor erst einmal einen Jahresverlust gemeldet, nämlich 2023. Vor zwei Jahren fiel ein Minus von rund 93 Millionen Euro an - das nun innerhalb eines Jahres etwa 16-mal so groß geworden ist.