Apple stellt neues iPhone vor - so dünn wie nie

Generation 17:So dünn ist Apples neues iPhone Air

Apple hat ein neues Smartphone-Modell vorgestellt: Das iPhone Air sei das schmalste, sei besonders robust und verfüge über die Leistung eines Macbooks.

Das iPhone Air wird während einer Ankündigung neuer Produkte im Apple Park gezeigt

Das wohl dünnste iPhone: das neue Air

Quelle: AP

Apple erweitert sein iPhone-Angebot um ein dünneres Modell. Das iPhone Air ist 5,6 Millimeter dick und wirkt damit schlanker als die anderen Varianten. Es sei das bisher dünnste iPhone-Modell, betonte Apple-Manager John Ternus bei der Vorstellung. Zugleich verspricht Apple die Leistung eines MacBook-Notebooks und einen besonders robusten Gehäuse-Schutz.

Das neue iPhone 17 gibt es darüber hinaus auch wie gewohnt als Standard-Modell und als teurere Pro-Version mit mehr Funktionen. Das Pro-Modell gibt es mit Orange auch in einer knalligen Farbe.

Teilnehmer machen Fotos von der nächsten Generation des iPhone 17 während eines Apple-Sonderevents in der Apple-Zentrale

Die nächste Generation: das iPhone 17

Quelle: AFP

Apple stellt vor: Neues iPhone Air, neuer externer Akku

Das schlankere Design erforderte einen technischen Spagat von Apple. So gibt es nur ein Kamera-Objektiv. Dank Software und dem Linsen-Design soll aber auch eine Telefoto-Kamera mit 12 Megapixeln integriert sein. Die Chips wurden geschrumpft, um möglichst viel Platz für die Batterie zu bieten. Dennoch entwarf Apple einen neuen externen Akku, der von Magneten an der Rückseite des Gerätes gehalten wird.

Auf einem pc sind blaue Pixel, die einen Menschen formen. Das Bild ist ein Symbolbild für künstliche Intelligenz.

In immer mehr Bereichen wird die künstliche Intelligenz eingesetzt. Auch Apple will jetzt mit speziellen Smartphone-Anwendungen punkten.

01.04.2025 | 1:29 min

Einige Marktbeobachter zeigten sich vorab nach Bekanntwerden erster Details in Medienberichten skeptisch, wie populär ein solches Modell sein kann. So verwies etwa Craig Moffett von der Finanzfirma Moffett Nathanson darauf, dass das Design für kürzere Batterielaufzeiten sorgen dürfte: "Ich bin nicht sicher, dass Leute allzu scharf darauf sein werden, einen solchen Kompromiss einzugehen."

Spekulationen über ein zusätzliches dünneres iPhone hatte es schon seit einiger Zeit gegeben. Samsung kam Apple in dem Segment mit dem 5,8 Millimeter dicken Modell Galaxy Edge einige Monate zuvor.

Bundesgerichtshof

Nach Amazon wurde nun auch Apple vom Bundesgerichtshof als Marktbeherrschend bestätigt. Dies ist eine Voraussetzung, damit das Bundeskartellamt konkrete Verbote auferlegen kann.

18.03.2025 | 1:29 min
Quelle: dpa
