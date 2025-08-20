Spritpreise gesunken: Benzin und Diesel deutlich billiger

Die Preistafeln an der Tankstelle dürften den ein oder anderen Autofahrer positiv überraschen: Die Spritpreise sind deutlich gesunken.

Die Preise an Deutschlands Tankstellen sind im Wochenvergleich deutlich zurückgegangen. Ein Liter Diesel kostet aktuell im bundesweiten Durchschnitt 1,559 Euro und damit 2,4 Cent weniger als in der Vorwoche, wie der ADAC mitteilte. Der Benzinpreis sank demnach um 1,3 Cent auf 1,650 Euro.

Gesunkene Spritpreise - Ölpreis stabil

Der Ölpreis sei zwar weitgehend stabil geblieben, dennoch seien die günstigeren Spritpreise nach ADAC-Sicht "angemessen". Zwischen Diesel und einem Liter Super E10 besteht nun ein Preisabstand von 9,1 Cent. Damit werde der Steuer-Unterschied von gut 20 Cent je Liter zwischen den beiden Kraftstoffsorten "zwar noch lange nicht erreicht, aber die Entwicklung geht in die richtige Richtung", erklärte der Automobilclub.

Autofahrerinnen und -fahrern riet der ADAC, bei Reisen den Tankstopp an Autobahntankstellen zu vermeiden, da die Spritpreise durchschnittlich mehr als 40 Cent höher als an einer Station abseits der Autobahn seien. "Pro Tankfüllung lassen sich also durch die Abfahrt von der Autobahn unkompliziert mehr als 20 Euro sparen", erklärte der Verein.

