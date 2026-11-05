Finanzministerium will schärferen Spritpreisdeckel

Das Finanzministerium dringt auf einen schärferen Spritpreisdeckel: Der Entwurf aus dem Wirtschaftsressort von Ministerin Reiche sei zu gering, um an der Zapfsäule spürbar zu sein.

Dem SPD-geführten Finanzministerium geht der geplante Spritpreisdeckel nicht weit genug (Archiv). Quelle: dpa / Jan Woitas

Das Finanzministerium von SPD-Chef Lars Klingbeil dringt auf eine Verschärfung des geplanten Spritpreisdeckels. Entscheidend sei, dass er tatsächlich auch wirke und "Abzocke an den Zapfsäulen durch maßlose Preissprünge" verhindere, erfuhr das ZDF aus Ministeriumskreisen.

Diese Wirkung muss für Verbraucherinnen und Verbraucher spürbar sein. „ Finanzministerium

Die Bundesregierung berät gerade einen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche vorgelegten Entwurf für den geplanten Spritpreisdeckel.

Die CDU-Politikerin hat hohe Hürden für das Instrument vorgeschlagen: Preissteigerungen bei Diesel oder Benzin müssen in drei aufeinanderfolgenden Wochen im Vergleich zur Vorwoche um mehr als fünf Prozentpunkte über der Preissteigerung des Durchschnitts der restlichen EU-Länder liegen. Zudem soll die Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate befristet sein.

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Ministerium warnt vor Umgehung des Deckels

Klingbeils Ministerium dagegen betont, die Voraussetzungen, ab denen der Deckel greift, müssten "sinnvoll gewählt" werden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Mineralölkonzerne nach zwei Wochen mit Preissteigerungen in der dritten Woche vorübergehend moderatere Preise verlangten, nur um ein Greifen des Deckels zu verhindern. "Solche Umgehungen müssen verhindert werden." Auch die Befristung sei zu kurz.

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Quelle: dpa, ZDF