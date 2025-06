Lässt sich mein Handy reparieren? Energielabel gibt Auskunft

Ein kaputtes Handy muss nicht gleich ersetzt werden - oft lässt es sich reparieren. Doch wie einfach ist das wirklich? Damit Verbraucherinnen und Verbraucher künftig schon vor dem Kauf einschätzen können, wie langlebig und reparaturfreundlich ein Gerät ist, werden von Freitag an neue Smartphones und Tablets in der EU mit neuen Energielabeln gekennzeichnet. Auch die Produkte selbst sollen verbessert werden. Was ändert sich? Ein Überblick: