Reiches Maßnahmenpaket im Check:Was jetzt für die Solarwende zählt
Solardächer auf Eigenheimen könnten bald zu Ladenhütern werden, folgt man den Plänen von Ministerin Reiche zur Energiewende. Wie fällt ihr angekündigter "Realitätscheck" aus?
Anja Richter aus Müncheberg in Brandenburg ist ernüchtert. Um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, hat die Biologin mit ihrer Familie 25.000 Euro in ein Solardach investiert, erzählt sie gegenüber ZDFheute. Bislang allerdings bleibt sie auf dem Ökostrom sitzen: "Wir werden vertröstet auf die Zukunft."
Das Problem: Das Versorgungsnetz vor Ort ist noch nicht ausreichend ausgebaut, daher kann die Familie ihren überschüssigen Strom bislang nicht ins öffentliche Netz einspeisen. Der Verbraucherzentrale Potsdam ist diese Problematik bekannt, erklärt diese auf Anfrage, aber wie viele solcher Fälle es in Brandenburg gibt, lässt sich aktuell nicht beziffern. Die Familie hat nun in E-Mobilität investiert, damit möglichst wenig von ihrem Solarstrom ungenutzt verfällt.
Kein Solarstrom für die Nachbarn
Anja Richter würde gerne diesen überschüssigen Strom an die Nachbarn verschenken. Aber in Deutschland ist Nachbarschaftsstrom nicht zulässig beziehungsweise erfordert erheblichen bürokratischen Aufwand.
In diesem Punkt allerdings verspricht die Bundesregierung Abhilfe, in Zukunft soll das sogenannte "Energy Sharing" leichter werden.
Energie-Experte: Bau kleiner Anlagen drosseln
Stephan Sommer, Professor für Volkswirtschaft mit dem Schwerpunkt Umwelt und Energie, hält es daher für richtig, das Tempo beim Ausbau von kleinen PV-Anlagen zu drosseln und stärker nach dem Marktgeschehen auszurichten. Was beispielsweise bedeuten könnte, keine pauschale Einspeisevergütung mehr zu zahlen, sondern nur noch die Differenz zum Börsenpreis.
Was heißt das für Eigenheimbesitzer mit Solardach? "Die Wirtschaftsministerin würgt den Markt richtig ab", schätzt Günter Franke, vereidigter Sachverständiger für PV-Anlagen, die Lage ein.
Klimaökonom: Besser Ausbau der Netze fördern
Eine solche Investition wie eine Solaranlage sei für die Zukunft geplant, meint Franke, viele Verbraucher ließen sich daher gleich größere Anlagen bauen - für den Fall, dass vielleicht später noch E-Auto und Wärmepumpe dazu kommen. Was aber, wenn bis dahin überschüssiger Strom entsteht? Sein Fazit:
Matthias Kalkuhl, Klimaökonom vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, hält es dennoch für richtig, die bisherige Förderung von kleinen Solaranlagen auf Eigenheimen zu streichen - wenn stattdessen das Geld in dringendere Projekte fließt wie den Ausbau der Netze.
Energiewende: Haushalte mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen
Lob findet Matthias Kalkuhl für die intelligenten Stromzähler in den Plänen von Katherina Reiche (CDU) - wobei, erklärt Kalkuhl, daran auch schon die Vorgängerregierung gearbeitet hat. Haushalte können mit diesen "Smart Metern" in Echtzeit erkennen, wann Strom günstig im Verbrauch ist, zum Beispiel bei viel Sonne oder Wind.
Für Anja Richter kommt bei der aktuellen Debatte über die Zukunft der Energiewende ein Punkt zu kurz: "Die Trennung zwischen denen, die sich was leisten können, und denen, die wenig haben."
Auch der Ökonom Stephan Sommer räumt ein, dass nicht alle Haushalte über die gleichen Voraussetzungen verfügen. Wer sich ein Solardach anschafft oder eine Wärmepumpe, hat in der Regel ein Eigenheim und entsprechende finanzielle Spielräume für Investitionen.
Klimageld als sozialer Ausgleich für CO2-Preis?
Stephan Sommer befürwortet deshalb ein einkommensgestaffeltes Klimageld. Es könnte als sozialer Ausgleich dienen für den steigenden CO2-Preis auf Benzin oder Heizöl, der zur Finanzierung der Energiewende herangezogen wird.
Das Klimageld war im Koalitionsvertrag der vorherigen Ampel-Regierung zwar festgeschrieben, aber nicht umgesetzt worden. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung taucht der Begriff "Klimageld" schon gar nicht mehr auf.
