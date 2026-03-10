Bei einem Großreinsatz gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung überprüft der Zoll bundesweit Baufirmen. Die Ergebnisse der Kontrollen sollen am Mittwoch mitgeteilt werden.

Im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung überprüft der Zoll mit 3.200 Beamten bundesweit Baustellen. Es gehe darum, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, ob Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden, ob Ausländer die erforderlichen Arbeitsgenehmigungen für die Beschäftigung besitzen und ob die Mindestlöhne eingehalten werden, teilte der Zoll mit.

Dazu würden das Personal befragt oder auch Geschäftsunterlagen überprüft. Die Prüfungen vor Ort seien oft nur der Auftakt für tiefgreifende Ermittlungen, erklärte der Zoll. Die vorläufigen Ergebnisse der ganztägigen Kontrollen bis in die Abendstunden am Dienstag sollen am Mittwoch veröffentlicht werden.

Das Kabinett wollte 2025 mit einem neuen Gesetz Schwarzarbeit eindämmen. Doch die Zoll- und Finanzgewerkschaft forderte mehr Unterstützung und Nachbesserungen. 12.08.2025 | 2:31 min

Ziel: Akzeptanz von illegaler Beschäftigung senken

Mit regelmäßigen bundesweiten Schwerpunkt- und Sonderprüfungen solle die gesellschaftliche Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung gesenkt werden.

Der Zoll wies darauf hin, dass im Dachdecker-, Elektro-, Gerüstbauer- sowie Maler- und Lackiererhandwerk branchenspezifische Mindestlöhne gelten. In allen anderen Branchen des Baugewerbes gelte der allgemeine gesetzliche Mindestlohn, der 13,90 Euro pro Stunde betrage.

Die Bundesregierung will den Kampf gegen Schwarzarbeit in Deutschland verstärken. „Bis zu zwölf Prozent der Wirtschaftsleistung werden schwarz erbracht“, so Felix Schirner (Pressesprecher Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft). 12.08.2025 | 4:36 min

