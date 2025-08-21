Studie: Firmen werben selten mit familienfreundlichen Jobs

Familienfreundlichkeit wird nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung bislang nur selten in Stellenanzeigen erwähnt. 2024 versprachen nur etwa 16 Prozent entsprechende Angebote.

Im Kampf um Fachkräfte werben Unternehmen in Deutschland nach einer Analyse der Bertelsmann-Stiftung in Stellenanzeigen zu wenig mit Familienfreundlichkeit. Im vergangenen Jahr versprachen nur 16,4 Prozent der Jobangebote Familienfreundlichkeit, wie die am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung ergab.

12 Prozent der Anzeigen hätten sich zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bekannt, lediglich 2,7 Prozent Unterstützung bei der Kinderbetreuung angeboten. Die Studie untersuchte den Angaben zufolge sämtliche rund acht Millionen Stellenausschreibungen, die vergangenes Jahr in Deutschland veröffentlicht wurden. Eric Thode, Arbeitsmarktexperte der Bertelsmann-Stiftung, kritisiert:

Das 'Ja' zur Familienfreundlichkeit fehlt in der Mehrzahl der Stellenanzeigen. „ Eric Thode, Arbeitsmarktexperte der Bertelsmann-Stiftung

Wenn Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels bestehen wollten, müssten sie deutlich machen, dass ihnen die flexible Arbeitsgestaltung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Herzen liege. "Sonst verliert das Unternehmen den Wettbewerb um die besten Köpfe - egal ob Frauen oder Männer."

Flexible Gestaltung der Arbeitszeit

Laut der Stiftung kommt auch die flexible Gestaltung der Arbeitszeit häufig zu kurz: Nur 14 Prozent der Ausschreibungen erwähnten, dass Arbeitnehmer den Umfang ihrer Arbeitszeit selbst wählen können. In immerhin 25 Prozent der Anzeigen werde angeboten, die Arbeitsstunden in der Woche flexibel und nach eigenem Bedarf zu verteilen. Nach der Auswertung verlangten 18 Prozent der Jobangebote, dass Bewerbende in ihrem Arbeitsalltag ein hohes Maß an "Flexibilität" an den Tag legen.

Bei Jobs mit höherer Qualifikation wie einem Masterabschluss müssen Bewerber bei der Mobilität flexibler sein. Dafür zeigen sich die Arbeitgeber hier bei 21,4 Prozent der Stellenanzeigen familienfreundlicher. Auf dem Niveau von Helferjobs sind es nur 11,2 Prozent.

Unterschiede bei Frauen und Männern

Große Unterschiede zeigen sich beim Vergleich von traditionellen Frauen- und Männerberufen. Bei typischen Frauenberufen etwa in der Altenpflege bieten knapp ein Viertel der Anzeigen die Möglichkeit an, über den Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit mitzuentscheiden.

Dies findet sich laut der Studie aber nur in sieben Prozent der Ausschreibungen für männerdominierte Berufe. Jobs mit hohem Männeranteil wiesen häufiger höhere Anforderungen an die Arbeitszeit auf, etwa was Schichtdienst oder Rufbereitschaft betrifft - auf Kosten familiärer Interessen.

"Damit haben Frauen weniger Möglichkeiten, sich auf männerdominierte Berufe zu bewerben", so Michaela Hermann, Mitautorin der Studie. "Und die Sorgearbeit liegt weiterhin überwiegend bei Frauen, weil Männer ihrerseits seltener Vereinbarkeitsangebote erhalten. Hier sollten Unternehmen unbedingt nachbessern."