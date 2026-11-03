Merz kündigt die Visite an : Selenskyj kommt zu Besuch nach Berlin

03.11.2026 | 10:15 |

Kanzler Merz hat einen Besuch von Wolodymyr Selenskyj in Berlin am Mittag angekündigt. Die Visite findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Berliner Regierungsviertel gleicht heute einem Hochsicherheitstrakt.