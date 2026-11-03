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Merz kündigt die Visite an: Selenskyj kommt zu Besuch nach Berlin

Merz kündigt die Visite an:Selenskyj kommt zu Besuch nach Berlin

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Ukrainischer Präsident Selenskyj in Berlin

Kanzler Merz hat einen Besuch von Wolodymyr Selenskyj in Berlin am Mittag angekündigt. Die Visite findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Berliner Regierungsviertel gleicht heute einem Hochsicherheitstrakt.

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