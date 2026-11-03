Merz kündigt die Visite an: Selenskyj kommt zu Besuch nach Berlin

Standorte vor Schließung :Schaeffler streicht mehrere tausend Stellen
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Kanzler Merz hat einen Besuch von Wolodymyr Selenskyj in Berlin am Mittag angekündigt. Die Visite findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Berliner Regierungsviertel gleicht heute einem Hochsicherheitstrakt.
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