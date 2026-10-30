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G20-Treffen: "Der russische Außenminister wird kommen"

ZDF-Korrespondent Andreas Kynast:G20-Gipfel "im Zeichen des Kriegs" gegen die Ukraine

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ZDF-Korrespondent Andreas Kynast steht auf einem Flugplatz. Hinter ihm stehen ein schwarzes Auto (links) und ein Flugzeug sowie Fotografen und Journalisten (rechts).

Am Treffen der G20-Außenminister in Atlanta wird Russland teilnehmen. Damit sei klar, "dass dieses Treffen mal wieder im Zeichen des Kriegs gegen die Ukraine stehen wird", so ZDF-Korrespondent Kynast.

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