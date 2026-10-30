ZDF-Korrespondent Andreas Kynast : G20-Gipfel "im Zeichen des Kriegs" gegen die Ukraine

30.10.2026 | 06:30 |

Am Treffen der G20-Außenminister in Atlanta wird Russland teilnehmen. Damit sei klar, "dass dieses Treffen mal wieder im Zeichen des Kriegs gegen die Ukraine stehen wird", so ZDF-Korrespondent Kynast.