ZDF-Korrespondent Andreas Kynast:G20-Gipfel "im Zeichen des Kriegs" gegen die Ukraine

Asienreise des Bundeskanzlers :"Kanzler wurde mit offenen Armen empfangen"
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Am Treffen der G20-Außenminister in Atlanta wird Russland teilnehmen. Damit sei klar, "dass dieses Treffen mal wieder im Zeichen des Kriegs gegen die Ukraine stehen wird", so ZDF-Korrespondent Kynast.
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