Dem ungarischen Ministerpräsidenten Orbán droht bei der Wahl am Wochenende eine Niederlage. Die USA wollen das verhindern – mit prominenter Hilfe. Was das bringt, analysiert ZDFheute live.

Ungarn wählt und der amtierende Ministerpräsident Orbán steht unter Druck. Die USA schicken Vizepräsident Vance zur Wahlkampfunterstützung. Was das bringt, analysiert ZDFheute live.

Laut Umfragen droht Viktor Orbán, die Wahl am Wochenende gegen Peter Magyar und seine pro-europäische, konservative Tisza-Partei zu verlieren.

Doch die USA betreiben viel Aufwand, das abzuwenden – schicken dafür jetzt auch Vizepräsident JD Vance nach Ungarn.

Orbán pflegt guten Kontakt in die USA. US-Präsident Trump nennt ihn einen “echten Freund”. Beide vertreten ähnliche Positionen, zum Beispiel eine strikte Einwanderungspolitik. Orbáns Verhältnis zur EU ist dagegen angeschlagen, besonders wegen unterschiedlicher Haltungen im Ukraine-Krieg.

Können die USA eine Wahlniederlage Orbáns abwenden? Welche Folgen könnte die Wahl für Ungarn und die EU haben? Und was gewinnen die USA, sollte Orbán gewinnen? Darüber spricht ZDFheute live mit den ZDF-Korrespondenten David Sauer für die USA und Christian von Rechenberg für Ungarn. Außerdem im Stream: Dr. Melani Barlai von der Andrássy Universität in Budapest.

Wann startet ZDFheute live?