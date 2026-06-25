Viele Tote und hunderte Verletzte nach zwei schweren Erdbeben in Venezuela. Die Übergangspräsidentin hat deshalb den Notstand ausgerufen. ZDFheute live zur aktuellen Lage vor Ort.

Schwere Erdbeben haben Venezuela erschüttert – viele Menschen verloren ihr Leben. ZDFheute live ordnet die Lage ein.

In Venezuela sind nach zwei starken Erdbeben mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 700 wurden verletzt. Die US-Geologiebehörde schätzt die Zahl der Toten auf Basis von Prognosemodellen sogar auf Tausende.

Die Beben der Stärke 7,2 und 7,5 trafen das Land innerhalb einer Minute und richteten massive Schäden an. Zahlreiche Nachbeben erschweren die Lage zusätzlich. Gebäude stürzten ein, der Flughafen in Caracas wurde schwer beschädigt und geschlossen. Besonders betroffen ist der Bundesstaat La Guaira. Die Übergangspräsidentin Rodríguez rief den Notstand aus.

Wie schnell kann Hilfe die Betroffenen erreichen? Wie politisch handlungsfähig ist Venezuela derzeit? Bei ZDFheute live spricht Marc Burgemeister mit Prof. Torsten Dahm vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung und Christof Johnen, Leiter des Bereichs Internationale Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz. Aus Caracas berichtete Anja Dargatz, Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Venezuela zugeschaltet.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 12:00 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.