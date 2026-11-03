Iran und Ukraine: Das bedeuten die Midterms für die Kriege

Die Republikaner könnten ihre Mehrheiten im Kongress verlieren. Welche Folgen hätte ein Sieg der Demokraten für die US-Politik, den Iran-Krieg und die Ukraine? ZDFheute live analysiert.

Hohe Energiepreise, der Iran-Krieg und sinkende Umfragewerte setzen Trumps Republikaner vor den Midterms unter Druck. Viele Experten rechnen mit Zugewinnen der Demokraten.

Sollten die Demokraten die Mehrheiten im Kongress gewinnen, hätten sie mehr Möglichkeiten Trumps Vorhaben zu blockieren. So wollen die Demokraten nach einem Sieg die Unterstützung der Ukraine wieder vorantreiben. Trump hat jedoch bereits in der Vergangenheit häufig per Dekret regiert.

Könnte ein Sieg der Demokraten dennoch zu einem Kurswechsel führen? Und welche Folgen hätte das für die US-Politik, vor allem für den Iran-Krieg und die Ukraine? Darüber spricht Jessica Zahedi mit dem ZDF-Korrespondenten Elmar Theveßen in Washington und dem Politikwissenschaftler Jeff Rathke vom American-German Institute in Washington.

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