Trumps Waffenruhe zwischen Iran und Israel: (K)ein Erfolg?

Gerade schien es so, als ob der Krieg zwischen Israel und Iran weiter eskaliert - da verkündet US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe. Noch gestern Abend greift Iran US-Stützpunkte in Katar an als Vergeltung für die von US-Präsident Trump angeordneten Angriffe auf iranische Atomanlagen am Wochenende. Kurz darauf aber Entwarnung: Alle Seiten wussten Bescheid, niemand kam zu Schaden. „ITS TIME FOR PEACE!“ schreibt Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Beide Seiten stimmen der Waffenruhe zunächst zu, die stufenweise in Kraft treten soll. Doch nur ein paar Stunden später wirft Israel dem Iran vor, die Waffenruhe gebrochen zu haben und antwortet seinerseits mit Angriffen. Iran bestreitet den Bruch der Waffenruhe.