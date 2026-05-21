Ukrainische Drohnenangriffe :Live: Wie der Krieg nach Moskau kommt
Wie konnte die Ukraine die Region um die russische Hauptstadt Moskau mit hunderten Drohnen angreifen? Und welche Folgen haben die ukrainischen Erfolge für den Krieg? ZDFheute live analysiert.
Drohnenangriffe auf Russlands Hauptstadt Moskau und das Umland. Es soll nach ukrainischen Angaben einer der größten Attacken auf die Region gewesen sein. Mehrere Menschen starben oder wurden verletzt. Im Ziel auch weiterhin: russische Ölraffinerien.
Nach russischen Angaben wurden zwar hunderte ukrainische Drohnen abgefangen. Doch der ukrainische Präsident Selenskyj betonte, ukrainische Langstreckenangriffe, sogenannte Deep Strikes, hätten die Flugabwehrsysteme bereits überwinden können.
Warum gelingt es der Ukraine gerade jetzt, so erfolgreich anzugreifen? Welche Militärtechnologie steckt dahinter? Und: Wie reagiert der Kreml? Darüber spricht Marc Burgemeister mit dem Militärexperten Fabian Hoffmann. Die ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh und Sebastian Ehm erklären, wie die Menschen in der Ukraine und Russland auf die aktuelle Lage reagieren.