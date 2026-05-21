Wie konnte die Ukraine die Region um die russische Hauptstadt Moskau mit hunderten Drohnen angreifen? Und welche Folgen haben die ukrainischen Erfolge für den Krieg? ZDFheute live analysiert.

Drohnenangriffe auf Russlands Hauptstadt Moskau und das Umland. Es soll nach ukrainischen Angaben einer der größten Attacken auf die Region gewesen sein. Mehrere Menschen starben oder wurden verletzt. Im Ziel auch weiterhin: russische Ölraffinerien.

Nach russischen Angaben wurden zwar hunderte ukrainische Drohnen abgefangen. Doch der ukrainische Präsident Selenskyj betonte, ukrainische Langstreckenangriffe, sogenannte Deep Strikes, hätten die Flugabwehrsysteme bereits überwinden können.