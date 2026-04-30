Die Ukraine verteidigt die Front weiter und greift gleichzeitig gezielt die russische Öl-Infrastruktur im Landesinneren an. ZDFheute live analysiert, wie sehr der Druck auf Moskau wächst.

Die Front im Osten der Ukraine bleibt umkämpft - Russland kommt kaum voran. Die Ukraine setzt in der sogenannten "Kill Zone" auf Drohnen. ZDFheute live blickt auf die aktuellen Entwicklungen und erklärt, warum sich Putin wohl eine kurzzeitige Waffenruhe vorstellen kann.

Während russische Truppen im Donbass angreifen, sprechen Experten von einem Patt: Denn die ukrainische Verteidigung hält. Gleichzeitig verlagert Kiew den Krieg zunehmend nach Russland: Angriffe auf Ölterminals und Raffinerien setzen Moskau unter Druck. Auch innenpolitisch hat Russland Probleme: etwa bei der Rekrutierung von Soldaten.

ZDF-Reporterin Anne Brühl berichtet bei ZDFheute live aus Isjum von der sogenannten “Kill Zone”, die zeigt, wie sich die Kriegsführung durch Drohnen verändert hat. Außerdem spricht Barbara Parente mit Militärexperte Nico Lange. Er analysiert die Lage an der Front, den Zustand der russischen Kriegswirtschaft und die Frage: Wie stabil ist Russlands Offensive noch? Seid dabei und stellt eure Fragen!